Pedro Pascal: "La mia morte ne Il trono di Spade non mi ha infastidito, mi sono sentito un boss"

Pedro Pascal ha parlato di come il raccapricciante omicidio del suo personaggio de Il Trono di Spade continua a essere classificato come una tra le migliori morti nella storia dello show.

Pedro Pascal non ha problemi con il modo in cui il suo personaggio de Il Trono di Spade ha concluso il suo viaggio: durante una nuova intervista con Esquire, alla star 47enne di Mandalorian è stato chiesto di spiegare vari momenti della sua carriera, inclusa la morte piuttosto brutale del suo personaggio, spesso considerata come una delle morti più iconiche dello show.

"Mi fa sentire un vero boss", ha scherzato Pascal. "Sono davvero lassù, in cima, sono tra i primi tre, voglio dire che tutto ciò che viene dopo è un po' futile. È come se mi fossi chiesto: 'cosa sto facendo? Perché ci sto ancora provando? L'ho fatto'".

Il trono di spade: Pedro Pascal e Indira Varma in una scena dell'episodio Two Swords

Pascal ha interpretato Oberyn Martell nella quarta stagione de Il trono di spade, personaggio che viene ucciso nel modo più brutale di tutti: nel bel mezzo di un duello, Gregor Clegane gli stringe la testa fino a farla scoppiare.

La scena è diventata una parte memorabile nella storia dello show ma ora sappiamo che quella parte sarebbe potuta andare a qualcun altro: durante l'intervista Pedro Pascal, ha ricordato come il co-creatore e showrunner della serie una volta abbia definito "amatoriale" la sua audizione. "È vero! Mi sono fatto registrare da un amico con il mio iPhone", ha detto l'attore di The Unbearable Weight of Massive Talent. "C'erano così tante pagine. Mi hanno mandato tipo 20 pagine, non ho avuto tempo di studiarle, quindi ho letto le mie battute direttamente dal foglio e i babbei ci sono caduti. È colpa mia? No, è loro".