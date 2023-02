Pedro Pascal è più badass che mai nel nuovo video pubblicato da Netflix

In questi giorni non si fa altro che parlare di Pedro Pascal per via del grande successo che sta raccogliendo, insieme a Bella Ramsey, con The Last of Us. Pertanto Netflix ha voluto sfruttare quest'ondata di attenzione verso l'attore per ricordarci uno dei suoi ruoli più amati dal grande pubblico, quello Javier Peña nelle prime e leggendarie fasi di Narcos.

Netflix ha recentemente pubblicato un nuovo video sul suo canale YouTube dedicato allo Javier Peña di Pedro Pascal in Narcos. Una scelta del genere potrebbe collegarsi all'attuale successo dell'attore nei panni di Joel? Curiosamente, il personaggio che interpretava nella serie sui narcotrafficanti e quello in The Last of Us hanno delle caratteristiche in comune. Sono entrambi molto sfaccettati e complessi, e quando è il momento di entrare in azione, non se lo fanno ripetere due volte.

Nel video in questione, intitolato "3 minuti di PEDRO PASCAL badass in NARCOS", hanno raccolto alcune delle sue scene più forti, mettendo in evidenza sia i lati negativi che positivi del personaggio. Nella descrizione ad accompagnare la clip si legge: "Chi è l'eroe che tutti vorremmo nelle nostre vite? Avete detto Pedro Pascal? Bene, perchè qui abbiamo 3 minuti di sue grandi azioni in Narcos!".

E voi, avevate mai notato qualche somiglianza fra i due personaggi? Avete avuto modo di vedere il lavoro che Pascal ha fatto con Narcos? Se così non fosse, vi ricordiamo che gli episodi in cui compare l'attore sono attualmente disponibili nel catalogo Netflix.