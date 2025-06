Pedro Almodóvar torna in Spagna per il suo nuovo film: Bitter Christmas

Per il suo nuovo film, il regista farà ritorno alla sua terra natia e potrà contare sul gigante produttivo Moviestar Plus+

Il gigante spagnolo dello streaming e della produzione Movistar Plus+ ha annunciato il prossimo film di Pedro Almodóvar.

Bitter Christmas (nell'originale Amarga Navidad) debutterà nelle sale spagnole nel 2026, distribuito dalla divisione spagnola della Warner Bros. Pictures, prima di essere diffuso in streaming in esclusiva sulla piattaforma di Movistar Plus+.

Il nuovo progetto dell'acclamato regista spagnolo, attualmente in fase di riprese tra Madrid e Lanzarote, è una produzione di El Deseo di Pedro e suo fratello Agustín Almodóvar con la collaborazione di Movistar Plus+.

Il cast e la trama del nuovo film in produzione

Bitter Christmas vanta un cast stellare e a maggioranza femminile, che comprende la candidata all'European Film Award Bárbara Lennie (Petra), Leonardo Sbaraglia (Pain and Glory), Aitana Sánchez-Gijón (Madres paralelas), Victoria Luengo (The Room Next Door), Patrick Criado (Riot Police), Milena Smit (Madres paralelas) e Quim Gutiérrez (Darkbluealmostblack).

La sinossi ufficiale del film recita: "Elsa è una direttrice pubblicitaria la cui madre muore durante un lungo weekend festivo di dicembre. Si butta sul lavoro per evadere dalla realtà, senza rendersi conto che si sta negando il tempo per elaborare il lutto. Il suo ritmo incessante viene interrotto quando un attacco di panico la costringe a prendersi una pausa. Il suo compagno, Bonifacio, diventa la sua ancora in questo momento di crisi. Elsa decide di recarsi sull'isola di Lanzarote con la sua amica Patricia, anch'essa desiderosa di allontanarsi da Madrid, mentre Bonifacio rimane in città.

La storia di questi tre personaggi, e di molti altri, scorre parallela a quella dello sceneggiatore e regista Raúl Durán, intrecciando finzione e realtà. _Bitter Christmas esplora come la vita e la finzione siano indissolubilmente legate, a volte in modo doloroso_".