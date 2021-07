Pedro Almodovar ricorda Raffaella Carrà: "Sono affranto, ho perso un'amica che adoravo"

Pedro Almodovar, presente alla cena d'apertura del Festival di Cannes 2021, ha ricordato Raffaella Carrà, l'artista italiana scomparsa a 78 anni. Il regista spagnolo ha ammesso di essere affranto per aver perso quella che lui considerava un vera amica.

Venezia 2019: un sorridente Pedro Almodóvar al photocall

Nelle scorse ore ha preso ufficialmente il via il Festival di Cannes. L'edizione 2021 servirà per rilanciare ulteriormente il settore cinematografico e l'evento francese che lo scorso anno è stato costretto a rimanere fermo a causa dell'emergenza sanitaria. Nonostante questo spirito di festa, c'è chi ha preso parte alla serata accompagnato da un velo di tristezza. Si tratta di Pedro Almodóvar che proprio ieri sera ha ricordato la grande Raffaella Carrà. A poche ore dalla sua scomparsa, tra gli amici e gli ammiratori dell'artista italiana regna ancora sconforto e incredulità e lo stesso vale anche per il regista spagnolo che con la Raffaella nazionale ha condiviso un rapporto di profonda amicizia.

Una foto di Raffaella Carrà negli anni Ottanta

"Sono affranto, ho perso un'amica che adoravo", ha detto all'ANSA Almodovar, aggiungendo: "Tutta la Spagna la adorava, anzi la adora. È davvero una grande perdita e questi tre giorni di esequie con cui l'Italia la ricorda sono proprio giusti, quasi dei funerali di Stato". Il regista di Tutto su mia madre ha fatto riferimento ai tre giorni durante i quali le persone potranno dire addio a Raffaella Carrà. Alle 16 di oggi, mercoledì 7 luglio, partirà il corteo funebre che porterà Raffaella al Campidoglio, dove poi avrà luogo la camera ardente che sarà aperta fino alla mezzanotte di giovedì. Venerdì, invece, alle ore 12 si terranno i funerali della star italiana, presso l'Ara Coeli, sempre nella piazza del Campidoglio. Ricordiamo che Rai1 trasmetterà in diretta i funerali e il corteo funebre di Raffaella Carrà.

Ricordiamo che la Spagna ha rappresentato una vera e propria seconda casa per Raffaella Carrà. Il Paese iberico ha accolto con dolore la notizia della scomparsa dell'artista italiana, mandando in onda programmi a lei dedicati, con la scritta in sovrimpressione "Hasta Siempre Raffaella" ("Per sempre Raffaella"). Anche Penelope Cruz, tra le maggiori attrici di Spagna, ha ricordato Raffaella Carrà su Instagram. "Ci hai lasciato troppo presto ma sarai sempre nel mio cuore", si legge nel post della musa di Almodovar.