Pedro Almodóvar su Open Arms: "Sono gli eroi del nostro tempo"

Pedro Almodovar, ospite di Fabio Fazio, durante la puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 24 ottobre 2021 ha parlato di attualità menzionando Open Arms e l'UE, concentrandosi principalmente sulle esperienze legate alle sofferenze dei migranti.

Almodóvar ha esordito spiegando che "Un tempo, quando mi è stato chiesto cos'era per me un eroe contemporaneo avevo scelto come esempio proprio le persone che lavorano sulle navi di Open Arms con l'unico scopo di salvare le vite delle persone che attraversano il Mediterraneo."

"Tutto questo, il loro eroismo si verifica davanti alla mancanza di solidarietà di una gran parte dell'Europa che dovrebbe sentirsi colpevole per questa situazione. Il loro lavoro a me sembra davvero eroico oggi." Ha continuato il cineasta spagnolo. "E oggi avremmo bisogno di molti più eroi come quelli, affinché la giustizia raggiunga il mondo intero."

Pedro Almodóvar ha concluso la sua spiegazione con un monito: "Ma soprattutto penso che l'Unione Europea debba fare molto più di quello che fa per quanto riguarda i rifugiati, sulle persone che fuggono la morte, la schiavitù, e credo che in Europa non siamo abbastanza umani. Non voglio dire 'generosi', voglio dire 'umani', semplicemente."