Richard Gere: per Giorgia Meloni è "un attore in cerca di visibilità"

Richard Gere sarà testimone al processo contro Matteo Salvini: per Giorgia Meloni la star hollywoodiana cerca visibilità.

Per Giorgia Meloni la star di Pretty Woman, Ufficiale e Gentiluomo e American Gigolò Richard Gere un attore in cerca di visibilità intenzionato a sfruttare il nome di Matteo Salvini. Il vincitore di un Golden Globe è stato chiamato a testimoniare nel processo contro l'ex Ministro degli Interni per il caso Open Arms, la nave della Ong alla quale Salvini vietò lo sbarco a Lampedusa nell'agosto 2019.

A Palermo è iniziato il dibattimento per il processo a Matteo Salvini che deve rispondere di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio. L'ex ministro infatti vietò l'ingresso nel porto di Lampedusa alla Open Arms, l'Ong spagnola che trasportava 147 migranti i quali rimasero bloccati a bordo dell'imbarcazione per quasi una settimana.

Tra i testimoni ammessi al processo c'è anche Richard Gere: l'attore in quei giorni concitati fu tra coloro che si schierarono dalla parte della Ong spagnola. Il 9 agosto 2019 la star hollywoodiana salì a bordo della Open Arms per valutare di persona lo stato di salute dei migranti. Prima che i giudici ammettessero la testimonianza di Gere, l'avvocato di Salvini, Giulia Bongiorno, ha detto "Non abbiamo nulla contro la richiesta di deposizione dell'attore Richard Gere anche se la riteniamo sovrabbondante". L'attore è stato chiamato a deporre dal legale di parte civile della Ong Open Arms.

Richard Gere testimonierà contro Salvini al processo Open Arms: "Gli chiederò l'autografo per mia mamma"

Richard Gere è noto per il suo impegno sociale e tra il 2016 e il 2019 è stato particolarmente attivo al fianco di navi ONG impegnate per soccorrere i migranti. Quando l'attore salì sulla Open Arms dichiarò che i politici demonizzano i migranti e "questa cosa deve finire". Matteo Salvini replicò invitando l'attore ad ospitare i migranti nella sua villa negli Stati Uniti.

Il post di Giorgia Meloni su Twitter è diventato virale ed ha ricevuto numerosi commenti ironici, mentre Richard Gere - del quale molti hanno ricordato l'illustre carriera - è finito in trending topic. Qualcuno ha ricordato l'attivismo dell'attore, impegnato su diversi fronti. Nel 2011 Gere mise all'asta centodieci chitarre, raccogliendo un milione di dollari da devolvere per scopi umanitari.

Matteo Salvini al termine dell'udienza ha dichiarato ai giornalisti: "Ditemi voi quanto è serio un processo in cui Richard Gere verrà da Hollywood a testimoniare sulla mia cattiveria. Spero duri il meno possibile perché ci sono cose più serie di cui occuparsi". Oltre all'attore e a Salvini sono chiamati a testimoniare l'ex presidente del consiglio Giuseppe Conte e i ministri Luciana Lamorgese e Luigi Di Maio, gli ex ministri Danilo Toninelli ed Elisabetta Trenta.