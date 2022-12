Pedro Almodóvar: il corto con Pedro Pascal ed Ethan Hawke, Strange Way of Life, debutterà a Cannes 2023

Strange Way of Life, il nuovo cortometraggio western di Pedro Almodóvar, con Pedro Pascal e Ethan Hawke, verrà presentato in anteprima a Cannes 2023.

Il nuovo cortometraggio western di Pedro Almodóvar, con Pedro Pascal e Ethan Hawke, verrà presentato in anteprima al festival di Cannes 2023**, questo maggio. La notizia arriva direttamente dal regista durante la sua recente partecipazione al podcast "At Your Service" di Dua Lipa, occasione che ha permesso di ottenere l'interessante anticipazione iguardante il progetto intitolato Strange Way Of Life.

Pedro Almodóvar ha descritto Strange Way of Life come un "queer western, nel senso che ci sono due uomini e si amano". "Riguarda la mascolinità in senso profondo, perché il western è un genere maschile", ha detto il regista.

Pedro ha aggiunto:"Quello che posso dirti del film è che ha molti elementi del western - ha il pistolero, ha il ranch, ha lo sceriffo - ma ciò che la maggior parte dei western non ha è il tipo di dialogo tra due uomini che il genere ha da sempre ignorato. Ora penso di avervi detto un po' troppo".

Strange Way of Life racconta la storia di due vecchi amici d'infanzia che si ritrovano dopo parecchi anni, anche se qualcosa sembra essere cambiato. Il titolo, almeno dalle parole di Pedro Almodóvar stesso, riecheggia il nome di un famoso fado scritto e cantato da Amália Rodrigues, e parla dai desideri reconditi dell'animo umano.