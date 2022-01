Cate Blanchett star del primo film in inglese di Pedro Almodóvar, A Manual for Cleaning Women

Pedro Almodóvar realizzerà il suo primo film in lingua inglese: A Manual for Cleaning Women avrà come star Cate Blanchett.

Cate Blanchett sarà la protagonista del primo film in lingua inglese diretto da Pedro Almodóvar, un progetto intitolato A Manual for Cleaning Women.

L'attrice sarà coinvolta anche come produttrice esecutiva del lungometraggio, attualmente nelle prime fasi di sviluppo.

A Manual for Cleaning Women si ispira alla raccolta di racconti brevi scritti da Lucia Berlin in cui si esamina la vita delle donne che hanno delle professioni particolarmente impegnative. Pedro Almodóvar tornerà alla regia dopo Madres Parale, il progetto con star Penélope Cruz, e il cortometraggio The Human Voice che aveva come protagonista Tilda Swinton.

Cate Blanchett sarà la protagonista del nuovo lungometraggio e farà parte di un team di produttori composto anche da Andrew Upton e Coco Francini per Dirty Films, Pedro Almodóvar per El Deseo, e Brian Oliver e Bradley Fischer per conto di New Republic Pictures.

Tra i prossimi progetti di Cate Blanchett ci sarà l'adattamento del videogioco Borderlands, diretto da Eli Roth, e Pinocchio, l'atteso progetto di Guillermo del Toro e Mark Gustafson.