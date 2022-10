Piedone: Salvatore Esposito protagonista della serie tv

Le gesta del mitico Piedone, corpulento commissario di polizia interpretato da Bud Spencer nato anni '70, tornano sul piccolo schermo in una serie tv prodotta da Titanus e interpretata dalla star Salvatore Esposito.

Gomorra - La Serie: Salvatore Esposito in un'immagine promozionale, quarto episodio, quarta stagione

Nella serie su Piedone, un giovane investigatore contemporaneo prende il testimone passato dal mitico commissario Rizzo, interpretato nel 1973 da Bud Spencer, per risolvere i casi più incredibili nella Napoli dei giorni nostri.

"Per me Bud Spencer Piedone è stato un idolo, un supereroe per tutti i ragazzini come me" ha dichiarato Salvatore Esposito all'Ansa.

"Cercheremo di rispettare al massimo questo personaggio e di non deludere i fan, a cominciare da me stesso. Dobbiamo avere rispetto del prodotto dell'epoca, di quello che è stato in linguaggio e soprattutto non svilirne né il racconto né la qualità", ha detto Esposito, che è anche co-autore della serie insieme aal capo-sceneggiatore Peppe Fiore.

Bud Spencer, le 10 scene epiche dei film di un "gigante" del cinema

Nel 2023 Piedone lo sbirro, film capostipite della quadrilogia su Piedone diretto da Steno nel 1973, compirà cinquant'anni. Piedone è una delle varie proprietà Titanus che la società ha deciso di non lasciare nella library, ma rilanciare con serie tv, prequel, sequela, reboot.