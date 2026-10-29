Pechino Express 2027 svela le coppie e la nuova rotta. Nel cast anche Rocco Siffredi e Franceska Nuredini

Pechino Express torna nel 2027 con una nuova edizione ambientata in Sud America, con dieci coppie di famosi in gara e il percorso che attraverserà Cile, Argentina e Brasile, da un oceano all'altro. Alla guida Costantino della Gherardesca

Si chiama "La rotta dei due Oceani" il nuovo viaggio di Pechino Express, lo show Sky Original prodotto da Banijay Italia che tornerà nel 2027 in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

Un itinerario alla scoperta di alcuni degli scenari più suggestivi (e impegnativi) del Sud America, che sarà percorso da venti concorrenti VIP.

Dieci coppie chiamate a confrontarsi con prove, spostamenti e imprevisti lungo un percorso che metterà alla prova resistenza fisica, capacità di adattamento e spirito di squadra.

Tra i nomi annunciati ci sono anche Rocco Siffredi, in gara con la moglie Rózsa Tassi, e Franceska Nuredini, ballerina e compagna di Elodie, che parteciperà insieme all'amica Ginevra Festa.

Pechino Express 2027, tutte le coppie in gara

Costantino della Gherardesca durante la finale di Pechino Express 2025

Il cast riunisce personaggi del mondo dello spettacolo, della musica, dello sport, dei social e della divulgazione scientifica. Ecco le dieci coppie della nuova edizione:

Rocco Siffredi e Rózsa Tassi : il re del porno e la sua paziente moglie, insieme da oltre trent'anni, si mettono alla prova in un'avventura lontana dai loro contesti abituali

Franceska Nuredini e Ginevra Festa : due ballerine professioniste e amiche nella vita privata, entrambe con esperienze nel mondo della televisione e della musica. E sì, Franceska è proprio lei, la fidanzata di Elodie

Benji & Fede : Benjamin Mascolo e Federico Rossi tornano a condividere un'esperienza dopo la reunion musicale, ripartendo da un'amicizia che ha attraversato successi, separazioni e nuovi progetti

Alessia Lanza e Andrea Fratino : due content creator molto seguiti sui social, con percorsi differenti tra podcast, intrattenimento online e contenuti dedicati al calcio

Andrew Howe e Tommaso Marino : il campione di atletica leggera e l'ex cestista, oggi commentatore sportivo, affrontano insieme una sfida che richiederà resistenza e determinazione

Cleo Ungarelli e Dani Piccirillo : le due musiciste de Le Bambole di Pezza portano in gara l'energia della band rock al femminile, tra spirito di squadra e personalità

Angela "Bella Fisica" Lin e Alessandro Zhu : madre e figlio, già conosciuti dal pubblico social per i video ambientati nel negozio di Angela a Roma, dovranno trovare un equilibrio tra caratteri e generazioni diverse

Danilo da Fiumicino e Alessandro Pieravanti : i due podcaster di De Core , legati da una lunga amicizia e da un'ironia condivisa, si confronteranno con le difficoltà del viaggio

Riccardo De Marco (DeNa) e Maria Bosco (MeriBì) : i divulgatori di Geopop , esperti rispettivamente di chimica e matematica, porteranno in gara curiosità scientifica e capacità di ragionamento

Elisabetta e Marzia Gregoraci: le sorelle calabresi hanno caratteri diversi ma un legame molto forte. Elisabetta è un volto assai noto della TV (e delle cronache rosa), mentre Marzia lavora nel settore immobiliare

La rotta dei due Oceani: dal Cile fino a Rio de Janeiro

La nuova edizione di Pechino Express porterà i viaggiatori in un continente che il programma aveva visitato solo in altre due edizioni (nella quarta, a cui aveva preso parte anche Giulia Salemi con mamma Fariba, nelle quinta, con Tina Cipollari e Lory Del Santo): il Sud America. Il percorso si svilupperà attraverso tre Paesi, alternando ambienti naturali e tradizioni locali molto diversi.

La prima parte del viaggio attraverserà il Cile, tra le distese desertiche e i paesaggi montuosi delle Ande. La spedizione proseguirà in Argentina, dalle pianure fino alle spettacolari cascate di Iguazú, per poi entrare in Brasile. Qui i concorrenti si misureranno con il Pantanal, una delle grandi aree naturali del Sud America, e con itinerari legati alla storia delle miniere d'oro. La destinazione finale sarà Rio de Janeiro, sulla costa atlantica.

Quando va in onda Pechino Express 2027

La nuova stagione arriverà nel 2027 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Costantino della Gherardesca tornerà a guidare la spedizione, accompagnando i concorrenti lungo il percorso sudamericano. E questa volta non sarà accompagnato da alcun inviato, almeno non qualcuno che sia stato già annunciato dalla produzione.

Per conoscere la data esatta di debutto e gli ulteriori dettagli sulla programmazione bisognerà attendere nuove comunicazioni ufficiali.

Nel frattempo, ogni venerdi sera, alle 21:30, in chiaro su TV8 vanno in onda le puntate dell'edizione precedente, Pechino Express - L'estremo Oriente, che ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Chanel Totti e Jo Squillo.