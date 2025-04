Pechino Express 2025, tappa numero otto: i concorrenti arrivano in Nepal, è corsa per la semifinale

Le coppie rimaste nell'ottava tappa di Pechino Express 2025 attraversano il Nepal per conquistarsi un posto in semifinale. Un viaggio di 430 km tra montagne, villaggi e sfide sempre più dure.

Questa sera, giovedì 24 aprile in prima serata su Sky e in streaming su NOW, va in onda l'ottava attesissima tappa di Pechino Express 2025. Il reality itinerante condotto da Costantino della Gherardesca, affiancato dall'inviato speciale Fru, dopo aver attraversato la Thailandia porta le cinque coppie rimaste in gara tra le suggestive terre del Nepal. Sarà una corsa lunga 430 chilometri dalla valle di Katmandu fino a Pokhara: chi accederà alla semifinale?

Le cinque coppie e la posta in palio: la semifinale di Pechino Express 2025

Dolcenera e Gigi Campanile a Pechino Express 2025

La gara entra nella sua fase più calda: in palio c'è l'accesso alla semifinale. I concorrenti rimasti a Pechino Express affrontano per la prima volta il Nepal, terzo e ultimo Paese dell'edizione 2025. Le coppie ancora in corsa sono i Medagliati (Jury Chechi e Antonio Rossi), i Complici (Dolcenera e Gigi Campanile), gli Estetici (Giulio Berruti e Nicolò Maltese), le Sorelle (Samanta e Debora Togni) e le Atlantiche (Ivana Mrázová e Giaele De Donà).

Il percorso attraversa paesaggi mozzafiato e scenari impegnativi: da Katmandu si passa per Bandipur, tappa intermedia e sede del Libro Rosso, fino al traguardo di Pokhara, seconda città del Nepal. Un tragitto che metterà a dura prova la resistenza fisica ed emotiva dei concorrenti, immersi in un territorio dalla bellezza selvaggia e dalla grande complessità culturale.

Il Nepal è protagonista nell'ottava tappa di Pechino Express 2025

Dopo le tappe tra Filippine e Thailandia, il Nepal offre un cambio radicale: altitudine, temperature e tradizioni differenti accolgono le cinque coppie, chiamate ad adattarsi velocemente a un contesto del tutto nuovo. Sarà proprio l'adattabilità uno degli elementi chiave per avanzare in questa fase decisiva del gioco.

Tra prove fisiche, incontri sorprendenti e panorami da togliere il fiato, la tappa nepalese promette emozioni forti. Quale coppia riuscirà a conquistare la semifinale?

L'appuntamento è per stasera, giovedì 24 aprile alle 21.15 su Sky Uno, ma anche in streaming su NOW. La puntata è disponibile anche on demand e su Sky Go.