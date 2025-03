Pechino Express 2025, Ivana Mrazova e la preoccupazione per il bidet: "Ne ho comprato uno portatile"

Pechino Express 2025 è ai nastri di partenza, e fanno sorridere le dichiarazioni di Ivana Mrazova, la quale si è detta preoccupata per la mancanza di un oggetto in particolare.

Destano stupore e sorrisi le dichiarazioni di Ivana Mrazova, tra i concorrenti di Pechino Express 2025. La modella e Giaele De Donà sono la coppia delle Atlantiche, quella che più di tutte potrebbe avere difficoltà nell'adattarsi al viaggio. La modella ceca, che ha partecipato anche al Grande Fratello Vip, ha raccontato di essere molto attenta all'igiene, tanto da farsi ben 20 bidet al giorno.

Alla domanda su come gestirà questo aspetto, ha dichiarato di non avere in effetti vissuto dei momenti facili. "Lì me li potevo sognare 20 bidet al giorno, nonostante mi sia portata un bidet portatile, molto comodo. Mi piace molto l'igiene, sono un po' esagerata. La mia più grande paura era proprio questa, cioè 'dove mi laverò? Con che cosa?".

Tutto pronto per la nuova edizione di Pechino Express 2025

Pechino Express 2025

L'attesa è finalmente quasi giunta al termine. Infatti, giovedì 6 marzo, in prima serata su Sky e in streaming su Now, parte la nuova edizione di Pechino Express - Fino al tetto del mondo. Nove coppie di viaggiatori sono pronti alla sfida, in un viaggio lungo oltre 6.000 chilometri.

Si parte dalle acque cristalline delle Filippine, si attraverserà poi il nord della Thailandia e si arriva in Nepal. I concorrenti che arriveranno alla tappa finale, giungeranno fino al tetto del mondo. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Costantino della Gherardasca. Al suo fianco, anche per questa edizione, troviamo l'inviato Fru dei The Jackal.

Il cast di Pechino Express 2025 è formato da 8 coppie e tra di loro ci sono coniugi, compagni di lavoro e amici. Pensiamo ai Medagliati, con Yuri Chechi e Antonio Rossi, o ai Cineasti, ovvero Nathalie Guetta e Vito Bucci. Ci sono poi Le Sorelle (Deborah e Samantha Togni), Gli Estetici, coppia composta da Giulio Berruti e Nicolò Maltese e i Magici, ossia Jey e Checco Lillo.