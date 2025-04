Pechino Express 2025, sesta tappa tra i sette mostri e il malus Fru: ecco cosa è successo

La sesta tappa di Pechino Express si conclude con tutte le coppie ancora in viaggio. A rischiare di lasciare il reality game, è stata la coppia delle Sorelle; alla fine però, la busta nera era non eliminatoria. Ecco cosa è successo.

La sesta puntata di Pechino Express è stata la seconda in Thailandia; il Nepal è sempre più vicino e le coppie in gara sono ancora sei.

La tappa infatti, si è conclusa con nessun eliminato: hanno rischiato le Sorelle, ma per fortuna la busta si è rivelata non eliminatoria. Ripercorriamo cosa è successo.

I sette mostri

Pechino Express 2025

Finalmente, la sesta tappa è stata il momento della prova che tutti i viaggiatori temono e tutti gli spettatori attendono: i sette mostri.

La ruota che gira, i sette piatti tra i più disgustosi, quanto tradizionali per i locali, che il Paese ospitante possa contemplare e il vomito, tanto vomito: tutto questo è la prova dei sette mostri. Tre giri di ruota per ciascun concorrente, nella speranza che uno dei tiri possa fermarsi sulla casella vuota e, così, risparmiarsi un piatto.

Stavolta c'erano millepiedi, cavallette fritte, orecchio di maiale intero, sangue di pollo, uova urina di cavallo, scorpione e cervello di maiale.

Inutile dire che i viaggiatori sono stati messi a dura prova, specie le Atlantiche che, infatti, non hanno ingerito tutto e hanno avuto un malus per questo. Ivana e Giaele inoltre, hanno persino rischiato l'arresto: mentre cercavano rifugio per la notte in un quartiere ricco, i residenti hanno chiamato la polizia.

La sesta tappa: due libri rossi, il malus Fru, le Sorelle a rischio eliminazione

Pechino Express 2025: Fru nelle Filippine

La tappa è partita da Chiang Mai, le coppie hanno percorso 233 km per arrivare a Tha Ton; la meta intermedia è stata Mae Rim. Qui Complici, Estetici, Medagliati e Sorelle si sono sfidati nella prova vantaggio: hanno vinto gli Estetici, guadagnando un posto in classifica. In questa sesta tappa inoltre, ci sono stati due "libri rossi", ossia due traguardi intermedi prima di quello finale: in uno si è svolta la prova vantaggio, nell'altro è arrivato Fru con bandiera blu per seguire la coppia scelta dagli Estetici, cioè la Atlantiche. Gli Estetici infatti, avendo vinto la prova vantaggio, hanno potuto scegliere a chi assegnare il malus; oltre a dover ripartire insieme a Fru inoltre, le Atlantiche hanno dovuto attendere più degli altri perché avevano finto di aver ingoiato interamente le porzioni dei sette mostri.

Al traguardo finale arrivano primi i Medagliati, mentre nelle ultime due posizioni Cineasti e Sorelle. Yuri Chechi e Antonio Conte candidano all'eliminazione le Sorelle perché vogliono premiare la tenacia dei Cineasti, che vanno avanti con Nathalie Guetta zoppicante; alla fine la busta nera è non eliminatoria, le Sorelle sono salve.