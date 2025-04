Pechino Express 2025, i Complici vincono la prima tappa in Nepal: ecco chi hanno eliminato

Prima tappa in Nepal: da qui si va dritti in semifinale. Una tappa che mette i concorrenti a dura prova: vincono i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, mentre le Sorelle Samanta e Debora Togni devono tornare in Italia.