Pechino Express 2025, Giaele De Donà racconta la disabilità della mamma: “Faccio tutto per lei”

Ieri sera, durante la settima tappa di Pechino Express, abbiamo potuto conoscere meglio Giaele De Donà. La concorrente si è raccontata a Dolcenera, aprendosi sulla disabilità della madre e su come la sua vita sia centrata su di lei.

Giaele e il rapporto con la madre: "Sono io la sua mamma"

Giaele al Grande Fratello

Giaele De Donà, modella e influencer, in passato aveva partecipato al Grande Fratello; ora invece è una delle concorrenti di Pechino Express, in cui gareggia insieme a Ivana Mrázová, con cui forma la coppia delle Atlantiche.

Durante la puntata trasmessa ieri, 17 aprile, c'è stato il tradizionale rimescolamento delle coppie: mentre la Mrázová ha proseguito insieme a Deborah Togni, alla De Donà è stata affiancata Dolcenera.

È proprio grazie alla cantante se Giaele si è aperta, dato che Dolcenera le ha chiesto a cosa stesse pensando. Lei ha risposto che pensava alla madre, per poi confidarle che la donna ha avuto un ictus quando lei era ancora bambina, appena tre anni, e così, da quel giorno, è rimasta sulla sedia a rotelle. Giaele è perciò cresciuta prendendosene cura, dato che col passare degli anni la condizione della signora è via via peggiorata.

Pechino Express 2025 - ultima tappa in Thailandia

"Sono io la sua mamma", ha detto: "Tutto quello che faccio, lo faccio per star bene lei". Poi ha raccontato che anche in occasione del matrimoni, la festa è stata organizzata pensando alla mamma: "Ho deciso di sposarmi in Messico solo per lei, per farle fare un viaggio. Ha passato la settimana più bella della sua vita".

Visibilmente toccata da questo lato della compagna di viaggio, Dolcenera ha capito che la ragazza "non ha 26 anni, ne ha 50 per il modo in cui vive: senza giocare più".

Per Giaele De Donà è stato il primo vero momento di apertura dall'inizio del viaggio: finora infatti, la ragazza si era caratterizzata soprattutto come amante delle comodità. Invece, questa luce sul suo vissuto, ha fatto capire al pubblico che dietro c'era molto di più.