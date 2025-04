Pechino Express 2025, coppie mixate per l'ultima tappa thailandese: la corsa verso il Nepal stasera su Sky

Ultimi 228 km in Thailandia per Pechino Express 2025: da Tha Ton a Chiang Rai si corre in coppie mischiate per ottenere il passaggio al terzo Paese della rotta: il Nepal.

Nuove alleanze, vecchi rivali e un traguardo cruciale: la settima tappa di Pechino Express 2025 si annuncia come una delle più imprevedibili di questa edizione. Questa sera, giovedì 17 aprile alle 21.15, su Sky e in streaming su NOW, i viaggiatori abbandoneranno le loro formazioni abituali per affrontare l'ultima tappa in Thailandia... completamente mixati!

I partecipanti rimasti saranno infatti costretti a correre accanto a un nuovo partner, con cui condividere 228 km carichi di tensione e strategia. Chi saprà adattarsi più in fretta? Chi perderà l'equilibrio proprio sul più bello?

Coppie stravolte: la novità della 7a tappa di Pechino Express 2025

Pechino Express 2025 - settima tappa

Per i concorrenti di Pechino Express, abituati a condividere la fatica e le emozioni con lo stesso partner, la settima tappa rappresenta una vera rivoluzione. Costantino Della Gherardesca, affiancato dall'inviato speciale Fru, ha rimescolato le carte formando sei nuove coppie che percorreranno insieme i 228 km tra Tha Ton e Chiang Rai.

Solo alla fine del percorso, in prossimità del Libro Rosso nel villaggio di Baan Jator, i viaggiatori potranno ricongiungersi con il loro partner originario.

Il biglietto per il Nepal

Pechino Express 2025 - ultima tappa in Thailandia

Obiettivo della puntata è ottenere l'accesso al Nepal, terza e ultima tappa di questa edizione di Pechino Express. Le sei coppie ancora in corsa - i Medagliati (Jury Chechi e Antonio Rossi), i Complici (Dolcenera e Gigi Campanile), i Cineasti (Nathalie Guetta e Vito Bucci), gli Estetici (Giulio Berruti e Nicolò Maltese), le Sorelle (Samanta e Debora Togni) e le Atlantiche (Ivana Mrázová e Giaele De Donà) - si giocheranno tutto in una tappa estenuante, tra umidità, salite e prove complesse.

Il traguardo è fissato nella città di Chiang Rai: qui due coppie dovranno affrontare il ballottaggio finale, mentre la busta nera decreterà se la tappa sarà eliminatoria. La tensione è alle stelle, ogni alleanza può fare la differenza e ogni errore costare l'intera avventura. Chi salirà fino al tetto del mondo e chi invece dovrà dire addio al sogno?

L'appuntamento è per questa sera alle 21.15 su Sky, in streaming su NOW: la corsa verso il Nepal è appena cominciata.