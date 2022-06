Peaky Blinders 6, su Netflix in streaming da oggi

Il fortunato e amatissimo Peaky Blinders, diretto da Steven Knight e con Cillian Murphy, torna su Netflix in streaming con la sesta e ultima stagione a partire da oggi 10 giugno 2022.

Parlando con Variety, Stephen Knight ha anticipato ciò che i fan possono aspettarsi dalla sesta stagione: "Quello che sto facendo con la sesta serie è continuare quella lotta che Tommy Shelby porta avanti in opposizione al fascismo. Quando Tommy è tornato dalla Prima Guerra Mondiale, era emotivamente morto. Era spento a causa delle sue esperienze ed era un nichilista amorale, avrebbe fatto qualsiasi cosa. Aveva un obiettivo che era quello di accumulare denaro, ma quando incontra il fascismo, qualcosa gli si risveglia dentro e decide che esistono il bene e il male".

Peaky Blinders: una foto dei protagonisti

Lo sceneggiatore ha proseguito: "E quindi è per questo che dedica il suo tempo a opporsi. E questo continua nella sesta serie e molte, molte altre cose accadranno a Tommy che il pubblico non si aspetta. Penso che il compito di scrivere si fa più denso a ogni nuova serie. L'ho già detto prima, ma ho sempre creduto che fosse vero ogni volta. E credo che questa volta sia vero: questa è la stagione migliore finora".

La banda della famiglia Shelby è chiamata "The Peaky Blinders" per la tattica di tenere le lame di rasoio nella visiera dei loro berretti che spesso usano per accecare i loro rivali o coloro che gli devono del denaro. Dopo i nuovi episodi della sesta stagione per i fan arriverà l'ultimo grande capitolo, un lungometraggio conclusivo della saga, che sarà girato nel 2023: la data di uscita non è ancora stata stabilità, ma a detta del regista "segnerà la fine del cammino per Peaky Blinders come lo conosciamo".