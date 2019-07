Peaky Blinders 5: il trailer introduce un nuovo potenziale nemico per Tommy Shelby

Il trailer di Peaky Blinders 5 anticipa tragiche morti, un nuovo nemico politico per Tommy Shelby e una delle parentesi più buie nella storia d'Europa.

Peaky Blinders 5 non ha un data d'uscita ufficiale ma ha un trailer, che è stato appena diffuso da BBC One. Una clip di un minuto che anticipa l'inizio di una fase cruciale nella storia europea: all'alba degli anni '30 del '900, il Vecchio Continente è terreno fertilissimo per la nascita dei movimenti nazionalisti. Ed è proprio dalle fila del partito fascista britannico che arriva colui che, fin dal trailer, ha tutta l'aria di essere il prossimo avversario di Tommy Shelby (Cillian Murphy).

Lui è Oswald Mosley (interpretato da Sam Claflin), personaggio realmente esistito e fondatore, nel 1932, dell'Unione britannica dei Fascisti. Faremo la sua conoscenza nella prossima stagione di Peaky Blinders fin dal primo episodio, lo stesso da cui sono estratte quasi tutte le brevi sequenze del trailer, comprese quelle riguardanti la terribile esplosione che fa già presagire parecchie tragiche morti. Il creatore della serie, Steven Knight, ha recentemente dichiarato che la stagione 5, più delle precedenti, conterrà moltissimi parallelismi con la realtà politica attuale: "Il modo in cui la gente parlava, quello che diceva, i politici e i loro discorsi, le loro promesse... vedrete che ci saranno molte cose in comune con la contemporaneità. Il che è fantastico. Beh, non è eccezionale considerando quello che tutti conosciamo su quell'epoca storica, che è stata terribile. Ma può essere utile".

Peaky Blinders, che non ha ancora una data di debutto per la sua stagione 5, è stata già rinnovata da BBC per le stagioni 6 e 7.