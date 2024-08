Peacemaker: questa star della serie DC Universe tornerà a sorpresa nella Stagione 2

Con un colpo di scena del tutto inaspettato, uno dei personaggi di Peacemaker farà ritorno nella Stagione 2 dello show, attualmente in fase di riprese, che entrerà a far parte del nuovo DC Universe di James Gunn.

Robert Patrick tornerà a vestire i panni del padre di Christopher Smith, Auggie, nella prossima stagione dello show in arrivo su Sky. Questo potrebbe sorprendere alcuni fan che ricordano che il suo personaggio era morto alla fine della prima stagione, ma in realtà è in linea con alcune delle storie di Peacemaker nei fumetti.

Anche se questa storia potrebbe non essere perfettamente in linea con lo show televisivo, il padre di Peacemaker non era un supercriminale, ma piuttosto un ufficiale dell'esercito e in seguito un politico, che ha insegnato a Chris alcune delle sue prime abilità.

Peacemaker: John Cena in un'immagine della serie

Dopo la morte di Auggie nella prima stagione di Peacemaker, il personaggio si è ripresentato nel finale di stagione sotto forma di fantasma, dicendo a Christopher che è una persona terribile ed essenzialmente perseguitandolo. Questa "ossessione" è coerente con una dinamica che i fan di lunga data dei fumetti di Peacemaker ricorderanno dalla sua prima serie DC negli anni Ottanta.

Peacemaker 2, John Cena svela nuovi dettagli sulla Stagione 2 ambientata nel DC Universe

"Venerdì ero con John [Cena]. Stiamo girando la seconda stagione", ha dichiarato Patrick. Poi ha aggiunto: "Venerdì ho lavorato con James Gunn. James è fantastico. È una delle persone più talentuose che abbia mai incontrato in vita mia. Una mente incredibile e un essere umano meraviglioso. Amo lui e sua moglie Jennifer Holland. Stavamo girando una grande scena per la seconda stagione di Peacemaker".

Sebbene il concetto di base di Peacemaker, un pacifista che vuole la pace a tutti i costi - anche a costo di uccidere per ottenerla - sia sempre stato il suo modus operandi fin dalla sua creazione originale per la Charlton Comics (fun fact: questo è il personaggio su cui è stato basato il Comico in Watchmen), il conflitto intrinseco di questo, e il modo in cui lo avrebbe fatto a pezzi e reso un po' instabile, non è stato esplorato fino a quando Paul Kupperberg non ha portato il personaggio all'interno dell'ovile della DC (che ha acquistato le attività della Charlton negli anni '80).