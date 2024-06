Peacemaker 2, Jennifer Holland confessa: "Lavorare con James Gunn ci ha reso più uniti"

L'attrice riprenderà i panni di Emilia Harcourt nella seconda stagione della serie DC Universe attualmente in fase di riprese

Con il suo ritorno al DC Universe con la seconda stagione di Peacemaker, le cui riprese sono in corso, Jennifer Holland ha parlato in particolare del rapporto col marito James Gunn. I due sono convolati a nozze nel 2022.

Holland ha debuttato nel vecchio DCEU con il ruolo di Emilia Harcourt in The Suicide Squad e ha poi ripreso il ruolo in Peacemaker, Black Adam e Shazam! Furia degli dei. È diventata rapidamente una beniamina dei fan, rubando la scena al fianco di John Cena nella serie televisiva spin-off di cui sta ora girando la seconda stagione.

La Stagione 2 di Peacemaker sarà inserita all'interno del nuovo DC Universe di Gunn, che prenderà il via con la serie animata Creature Commandos, in arrivo in streaming a dicembre, e al cinema con Superman (11 luglio 2025).

Jennifer Holland in Peacemaker

"Ero entusiasta di esplorare questo personaggio in qualsiasi modo", ha raccontato Holland a proposito del suo ruolo nella serie Max. "James ha avuto difficoltà a inserire le storie che voleva per The Suicide Squad a causa del cast molto numeroso, quindi c'era solo una pagina bianca da scrivere con Harcourt. Gli aspetti di lei che ho amato così tanto sono quelli che la rendono incredibilmente complicata e imperfetta".

Dopo aver confermato il suo ritorno nella nuova stagione di Peacemaker, Holland ha analizzato il suo rapporto con il marito/regista, che pare sia uscito rafforzato dopo l'esperienza lavorativa sui set dei progetti DC.

"È stato fantastico. Ci siamo divertiti moltissimo. Alla fine, il nostro rapporto personale si è rafforzato grazie a questa esperienza. Siamo stati molto fortunati, perché lavoriamo molto bene insieme e la cosa funziona per noi".