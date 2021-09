Paw Patrol - Il film: clip in esclusiva del film di animazione (VIDEO)

Ecco una clip in esclusiva di Paw Patrol - Il film: la pellicola diretta Cal Brunker uscirà nelle sale italiane giovedì 23 settembre.

Paw Patrol - Il film, di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva, ha come protagonisti i simpatici super cuccioli dell'omonima serie TV per bambini. Il film, diretto da Cal Brunker, arriverà nelle sale italiane giovedì 23 settembre distribuito da Eagle Pictures.

Nella clip che potete vedere sopra, facciamo la conoscenza dell'esperto bassotto Liberty, un nuovo alleato di Ryder e i nostri amati super cuccioli. Il bassotto li aiuta ad evitare il traffico dell'affollatissima Mean Street nell'ora di punta.

Al lavoro, PAW Patrol! Humdinger, l'acerrimo nemico dei nostri eroi, diventa sindaco della vicina Adventure City e inizia a seminare il caos. Ryder e i nostri amati super cuccioli si danno da fare per affrontare questa nuova sfida a muso alto. E, mentre uno dei cuccioli deve affrontare il suo passato ad Adventure City, la squadra trova l'aiuto di un nuovo alleato, l'esperto bassotto Liberty. Armata di nuovi entusiasmanti gadget e attrezzature, la PAW Patrol combatterà insieme per salvare i cittadini di Adventure City!

Basato sulla serie televisiva creata da Keith Chapman, Paw Patrol - Il film, nella sua versione originale, oltre al cast originale della serie, ha visto la partecipazione di moltissime star come: Iain Armitage, Marsai Martin, Yara Shahidi, Kim Kardashian West, Randall Park, Dax Shepard, Tyler Perry e Jimmy Kimmel e Will Brisbin.

La serie televisiva Paw Patrol - La squadra dei cuccioli ha avuto un buon successo in Italia, il film è diretto da Cal Brunker, la sceneggiatura è di Billy Frolick e Cal Brunker & Bob Barlen. Paw Patrol - Il film arriverà nelle sale italiane giovedì 23 settembre grazie a Eagle Pictures.