Paura sotto la pelle: ecco la nuova rassegna horror di Bologna

Paura sotto la pelle torna a inquietare Bologna: già il titolo attribuito alla rassegna cita il termine 'pelle' come sede di uno degli effetti visibili della paura. Uno degli obiettivi che l'evento si propone è quello di trattare, relativamente al genere giallo-noir-horror, il processo di generazione della paura attraverso gli strumenti narrativi e cinematografici, esplorando la frequente correlazione tra romanzi o racconti e le loro riduzioni in immagini, siano esse cinematografiche o televisive ma anche a fumetti e graphic novel.

Il 29 e 30 novembre durante i diversi incontri e dibattiti saranno approfondite la traduzione dell'opera di narrativa in sceneggiatura, come momento fondamentale di adattamento 'visivo' del testo, e la ricerca della scelta, da parte del regista, degli strumenti più idonei al processo di riduzione della parola in immagini. Per sensibilizzare gli studenti più o meno giovani la rassegna si terrà proprio nelle aule universitarie, nei luoghi dove l'esplorazione della scrittura (narrativa e cinematografica) può essere manifestazione della propria personalità e del romanzo noir come denuncia sociale.

Durante tutta la durata della rassegna saranno citati esempi rilevanti di opere narrative, cinematografiche, televisive, di narrazione figurata (fumetti), che verranno analizzati da esperti riconosciuti del settore (scrittori, sceneggiatori, registi, critici cinematografici, giornalisti, attori).

Nelle mattine del 29 e 30 novembre Paura sotto la pelle avrà la forma di un vero e proprio incontro tra studenti universitari del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica e docenti di scrittura della tensione, per narrativa (29/11/2018) e sceneggiatura (30/11/2018), presso il Dipartimento stesso; mentre nel pomeriggio si cambia forma: presso l'Aula Giovanni Pascoli del FICLIT si terrà un vero e proprio talk show aperto al pubblico, a cui parteciperanno esperti di fama e moderatori qualificati nei diversi argomenti.

I temi del dibattito saranno raggruppati in diverse sessioni per ogni giornata, tra i temi trattati troviamo I mille colori della paura, L'influenza del cinema nella narrativa di paura, La musica a servizio dei film di paura e Il maestro della paura cinematografica: Dario Argento.