Paura primordiale: la storia vera che ha ispirato il film

Paura primordiale è un film horror americano del 2007 diretto da Michael Katleman e interpretato da Dominic Purcell, Orlando Jones e Brooke Langton, parzialmente ispirato alla storia vera di Gustave, un coccodrillo del Nilo lungo più di 7 metri; la pellicola si concentra su un team di giornalisti americani che decidono di recarsi in Burundi per filmare e catturare l'incredibile esemplare.

Dominic Purcell in una scena del film Paura primordiale

Gustave è un coccodrillo del Nilo noto per essere un mangiatore di uomini: si dice che abbia ucciso più di 300 persone sulle rive del fiume Ruzizi e sulle sponde settentrionali del lago Tanganica. Sebbene il numero effettivo sia difficile da verificare il coccodrillo è diventato una creatura mitica, molto temuta dalla gente della regione.

Poiché Gustave non è mai stato catturato la sua lunghezza e il suo peso sono sconosciuti, ma nel 2002 è stato affermato che potrebbe essere "più lungo di 7 metri" e che potrebbe pesare "più di 900 kg". Inizialmente si pensava che avesse più di 100 anni ma dal momento che un coccodrillo di quell'età "dovrebbe essere quasi sdentato", si stima che "non abbia più di 60 anni e che probabilmente stia ancora crescendo".

Brooke Langton in una scena del film Primeval

Gli scienziati che hanno studiato Gustave affermano che le sue dimensioni e il suo peso gli impediscono di cacciare prede abituali come pesci, antilopi e zebre, costringendolo ad attaccare animali più grandi come ippopotami, grandi gnu e, occasionalmente, umani. In un articolo del 2019 sui viaggi in Burundi un giornalista di Travel Africa Magazine ha detto di aver appreso che Gustave era stato ucciso, pur non riuscendo a fornire nessuna informazione più precisa.

Gabriel Malema e Orlando Jones in una scena del film Primeval

Su Rotten Tomatoes Paura primordiale ha ricevuto un punteggio di approvazione del 18% basato su 56 recensioni e una valutazione media di 3,46/10. Il consenso critico del sito recita: "Il film è un horror di bassa qualità, che a causa del suo messaggio politico ridondante non riesce neanche ad essere 'divertente'".