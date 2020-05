Paura d'amare: stasera su La7 la commedia con Michelle Pfeiffer e Al Pacino

Paura d'amare è il film che farà compagnia agli spettatori stasera su La7 dalle 21:15. Commedia sentimentale diretta nel 1991 da un veterano del genere come Garry Marshall (il regista di Pretty Woman), trova in Michelle Pfeiffer e Al Pacino la sua coppia di protagonisti.

Titolo italiano che lascia davvero poco all'immaginazione, il film si chiama in realtà Frankie & Johnny, come i due protagonisti, ma anche come la canzone popolare americana che in qualche modo li unisce.

Lui, Al Pacino/ Johnny, è un cuoco ex carcerato, lei, Michelle Pfeiffer/ Frankie, è una giovane e bella cameriera che lavora nello stesso ristorante. Lui è divorziato e più grande, lei è delusa dalla vita: si innamorano perdutamente ma quanta fatica per convincerla a provarci!

Quello che Marshall non era riuscito a realizzare con Pretty Woman - avere Al Pacino come protagonista al posto di Richard Gere - riesce a farlo con Paura d'amare, commedia piacevole ma, inutile dirlo, non certo un fenomeno di culto come il film girato appena un anno prima.