Paul Walker: Vin Diesel e il cast di Fast & Furious ricordano l'attore nel giorno del compleanno

Paul Walker, nella giornata del 12 settembre, avrebbe festeggiato il suo compleanno, ricorrenza ricordata dal suo amico e collega Vin Diesel, dal regista Justin Lin e dall'attrice Jordan Brewster.

La star di Fast and Furious ha condiviso un'immagine in cui ha scritto Sempre nei nostri cuori e in cui si è rivolto direttamente al suo amico. Vin Diesel ha scritto: "Così tanto da dirti... così tanto da condividere... come sai stiamo girando in Scozia. Abbiamo organizzato ieri sera una festa per la troupe come segno di apprezzamento per il loro duro lavoro. Si è trattato di uno di quei momenti durante i quali così spesso nel passato eravamo insieme sorridendo e facendo ubriacare tutti, soprattutto Justin, che ti renderebbe così orgoglioso con quello che sta ottenendo con questo film".

L'attore, dopo aver anche nominato la new entry nel cast John Cena, ha rivelato di aver pensato a Paul Walker spesso, anche nel momento in cui i responsabili dello studio hanno organizzato un incontro per parlare del prossimo capitolo del franchise e la conversazione è avvenuta in una cappella. Vin Diesel ha poi aggiunto: "Normalmente oggi starei pianificando come imbarazzarti con una torta di compleanno, invece rifletto su come sia fortunato nel poterti chiamare mio fratello. Le lacrime non se ne vanno mai, ma cambiano... da quelle di dolore a quelle di grazia. Speriamo solo di renderti orgoglioso". La star ha proseguito svelando che Meadow, la figlia di Walker, gli aveva scritto un messaggio quella mattina: "Mi ha inviato il suo amore in questa giornata. Wow, mi conosce così bene. Ha il tuo cuore. Buon compleanno... è fantastico, ma in qualche modo continui a rendere il mondo un posto migliore".

Il regista Justin Lin ha voluto ricordare Paul condividendo una foto divertente nata dall'atmosfera scherzosa sul set che coinvolgeva anche uno dei montatori di Fast & Furious 6, Greg, affascinato dagli occhi blu di Walker: "Quindi naturalmente abbiamo deciso di photoshoppare il volto di Paul nell'iconica foto di Burt Reynolds. Una chiamata a Paul ed era a disposizione per migliorare il morale di tutti. Buon Compleanno Fratello! Mi manchi, ma continui a essere con noi durante il nostro viaggio".

L'attrice Jordana Brewster, che ritornerà nel cast dell'adrenalinico franchise, ha voluto ricordare l'attore scrivendo su Instagram: "Buon Compleanno P-Dubbs. Odiavi realmente quando ti chiamavo così. Mi manca la tua risata, i tuoi giganteschi abbracci, la capacità di far sentire tutti notati. Mi manchi ogni giorno. Il tuo lascito vive ogni giorno attraverso la tua meravigliosa figlia Meadow".

Fast & Furious 9 arriverà nei cinema americani il 22 maggio 2020, con la regia di Justin Lin.