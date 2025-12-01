Paul Walker, il dolce tributo della figlia Meadow a 12 anni dalla morte: "Ti amerò per sempre"

Domenica 30 novembre sono trascorsi esattamente 12 anni dalla scomparsa di Paul Walker, famosa star del franchise Fast & Furious morta tragicamente in seguito ad un incidente automobilistico.

Nel corso della giornata, la figlia Meadow Walker ha pubblicato sul proprio account social un post molto tenero in ricordo del padre, insieme a diverse foto che li ritraggono insieme.

Il post della figlia di Paul Walker in ricordo del padre

"12 anni senza di te... Ti amerò per sempre" ha scritto Meadow Walker come caption del post, insieme alle foto in cui compare al fianco del padre: sono tre immagini in cui Paul Walker è in ginocchio accanto alla piccola Meadow, seduta su un bancone mentre lo guarda e sorride.

Nelle immagini pubblicate sull'account Instagram, Walker sorride e regge un piatto verso la figlia con un dolce decorato con delle candeline, che lei osserva prima di dargli un bacio sulle labbra.

La tragisca scomparsa di Paul Walker e l'iniziativa della figlia Meadow

Paul Walker scomparve tragicamente il 30 novembre 2013, mentre si trovava sul sedile del passeggero di un'auto guidata dal pilota professionista Roger Rodas, che perse il controllo della Porsche Carrera GT dell'attore, schiantandosi contro un lampione di cemento a Santa Clarita.

L'auto prese fuoco ed entrambi gli uomini furono dichiarati morti quando arrivarono i soccorsi sul posto. Negli anni successivi, Meadow Walker usò l'anniversario della scomparsa dell'attore nel 2021 per raccogliere fondi da destinare alle associazioni per le quali il padre si era speso quando era in vita. Paul Walker ebbe la figlia Meadow con la propria fidanzata storica Rebecca Soteros, con la quale crebbe Meadow fino alla prematura morte dell'attore.

Quando Paul Walker morì nel 2013, Meadow Rainn Walker aveva soltanto 15 anni. Nel 2015, la figlia di Walker fondò l'assocazione Paul Walker Foundation, per mantenere vivo lo spirito e la generosità del padre nella lotta per la salvaguardia dell'ambiente, in particolare della fauna selvatica e degli oceani in un'epoca di cambiamento climatico.