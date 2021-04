Paul Walker e sua figlia nella foto di Pasqua condivisa su Instagram

Paul Walker rivive nella foto a tema pasquale condivisa da sua figlia Meadow sul suo profilo Instagram. Nell'immagine l'attore di Fast & Furious e sua figlia sono impegnati nella tradizionale caccia alle uova, con tanto di cestino e uova colorate.

La ragazza ha condiviso come storia di Instagram una sua vecchia foto in compagnia di Paul Walker, suo papà nonché interprete del franchise di Fast & Furious venuto a mancare nel 2013 a causa di un incidente automobilistico. A quanto pare, la fotografia mostra il compimento di una soddisfacente caccia alle uova pasquali e ha colpito i numerosissimi fan di Paul Walker.

Non è la prima volta che Meadow Walker condivide sui suoi profili social le fotografie private insieme al padre. La figura di Paul Walker continua a segnare indelebilmente i ricordi dei suoi fan e dei suoi compagni di set che, come riportato da Cinema Blend, hanno definito difficoltoso continuare a lavorare sul franchise di Fast & Furious dopo la sua dipartita.

Meadow Walker ha ottenuto il successo come modella e ha recentemente posato per Givenchy. La ragazza è anche fondatrice e presidente della Paul Walker Foundation e ha sempre continuato a onorare la memoria di suo padre. Sarà interessante capire in che modo il personaggio di Brian O'Conner sarà inserito in F9, che vedrà il ritorno di Han e di sua moglie Mia Toretto. Il film debutterà al cinema il prossimo 25 giugno.