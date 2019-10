Paul Walker: la sua collezione di auto all'asta, inclusa quella di Fast and Furious

La collezione di auto di Paul Walker sta per essere venduta all'asta, asta che comprenderà anche l'auto usata nella serie Fast and the Furious. L'amore di Paul Walker per le auto e la velocità era cosa nota, ma ora, a sei anni dalla morte dell'attore, la sua meravigliosa collezione troverà nuovi proprietari.

La casa d'aste Barrett-Jackson ha annunciato di aver ricevuto parte della collezione di auto di Paul Walker. A partire da gennaio i 21 veicoli posseduti dall'attore verranno messi all'asta.

Tra le auto di maggior valore della collezione spiccano sette BMW M3, cinque delle quali sono modelli di E36 M3 Lightweight. le altre due M3 sono una del 1991 e una del 1988. BMW ha realizzato solo 125 modelli di Lightweight e Paul Walker ne possedeva cinque. L'asta segnerà dunque il record del maggior numero di M3 Lightweights vendute in un'unica asta.

Tra le altre auto in vendita vi sono una Nissan Skyline R32 GT-R da corsa del 1989 e una Nissan 370Z del 2009 apparsa in Fast & Furious 5, una Audi S4 del 2000, una Ford Mustang Boss 302S da corsa del 2013 e una Chevy Chevelle del 1964.

Ricordiamo che Paul Walker è deceduto nel 2013 in un incidente automobilistico mentre si trovata, insieme all'amico Roger Rodas, su una Porsche Carrera GT per una gara di beneficenza.