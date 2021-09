Paul Thomas Anderson: il titolo del nuovo film in uscita è Licorice Pizza

Nelle scorse ore è stato annunciato il titolo del nuovo film di Paul Thomas Anderson. L'ultima fatica del regista statunitense si intitola Licorice Pizza: un bel cambiamento rispetto a Soggy Bottom, che era il titolo provvisorio. Arriva quindi a quattro anni di distanza dall'acclamato film Il filo nascosto con Daniel Day-Lewis.

Il primo trailer del nuovo film di Paul Thomas Anderson non è ancora stato rilasciato online. Tuttavia, è stato annunciato che si intitolerà come la catena di negozi di dischi con sede nel sud della California che era popolare negli anni '70. Il trailer di Licorice Pizza è stato presentato in anteprima mondiale a Londra al The Prince Charles Cinema prima delle proiezioni di classici come Beavis & Butt-Head alla conquista dell'America e American Graffiti. Dopo l'anteprima, il trailer di Licorice Pizza è stato proiettato prima delle proiezioni di Un bacio e una pistola e Repo Men al New Beverly di Los Angeles. Sempre a Los Angeles, il filmato è stato poi proiettato prima de L'altro uomo all'American Cinematheque.

Diversi spettatori che hanno visto il trailer si sono affacciati su Twitter per spiegare cosa hanno visto. Hanno quindi detto che il filmato emana vibrazioni simili a quelle di Boogie Nights e contiene anche la canzone Life on Mars di David Bowie. Sia Maya Rudolph che Tom Waits, che non erano stati precedentemente annunciati come membri del cast, appaiono nel trailer. Tra i membri del cast che erano stati già confermati ricordiamo invece il figlio del defunto Phillip Seymour Hoffman, Cooper Hoffman, così come Bradley Cooper, Alana Haim, Benny Safdie, Nate Mann, Skyler Gisondo, Mary Elizabeth Ellis, Destry Allyn Spielberg e Sean Penn.

Il titolo del film è stato rivelato tramite i canali social. Negli Stati Uniti, Licorice Pizza avrà una distribuzione cinematografica limitata il 26 novembre, per poi arrivare nelle altre sale nazionali il 25 dicembre. Il trailer, dunque, dovrebbe essere condiviso online in tempi brevi.