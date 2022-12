Paul Thomas Anderson pronto a girare il suo prossimo film: ecco quando partiranno le riprese

Nel corso degli anni Paul Thomas Anderson si è affermato come uno dei registi più sofisticati e apprezzati di sempre per la sua filmografia trasversale. Dopo il successo di Licorice Pizza, descritto da molti come il suo film più delicato e accattivante, Paul Thomas Anderson è già pronto per il futuro.

A quanto pare il suo prossimo film verrà girato nell'estate del 2023 a Los Angeles. L'indizio è arrivato dal sito di casting Actors Access che ha pubblicato un annuncio relativo a un film non ancora specificato: Untitled CK/PTA Studio Feature Film. La C e la K sono le iniziali della direttrice di casting Cassandra Kulukundis che lavora con PTA, Paul Thomas Anderson, fin dai tempi di Boogie Nights. Nello specifico, il ruolo cercato è quello di un'adolescente di 15, 16 anni di etnia mista che sia fisicamente atletica ed esperta di arti marziali.

Licorice Pizza e gli altri film di Paul Thomas Anderson

In attesa di avere maggiori informazioni in merito, vi ricordiamo che Licorice Pizza è uscito nelle sale italiane a marzo. Ambientata nel 1973, la pellicola racconta del cammino infido del primo amore tra Alana e Gary che crescono, corrono e si innamorano nella San Fernando Valley. In questo racconto per immagini accompagnato dai brani mai dimenticati di David Bowie, Paul McCartney, Nina Simone, The Doors, il regista ha voluto al suo fianco un cast stellare: fanno compagnia ai giovanissimi e carismatici debuttanti Alana Haim e Cooper Hoffman, in ruoli cameo memorabili, il due volte Premio Oscar Sean Penn, il regista e attore Bradley Cooper, Tom Waits e Benny Safdie.