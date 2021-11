Paul Thomas Anderson: "La durata ideale di un film è di due ore"

Paul Thomas Anderson ha svelato quale pensa sia la durata perfetta per un film, anche se le sue dichiarazioni penalizzano alcune delle sue opere più famose.

Il dettaglio è emerso da una nuova intervista rilasciata dal filmmaker che ha recentemente diretto Licorice Pizza.

Il regista Paul Thomas Anderson ha dichiarato: "La durata ideale è di due ore, in quel caso sono al loro meglio". L'autore di film apprezzati come Il petroliere e Magnolia ha poi parlato della possibilità di mettersi alla prova con un progetto televisivo: "La miniserie è un formato grandioso quando funziona, è eccitante".

Anderson ha poi spiegato: "Anche le serie sono entusiasmanti. Non ho mai messo piede in quel mondo, ma posso immaginare sia davvero difficile sostenere la vita di una storia per più di due, tre, quattro stagioni".

Il regista non sembra però destinato a lavorare presto per il piccolo schermo: "Nessuno mi chiede di dirigere per la televisione. Sto in un certo senso giocando da solo nel mio angolino al parco giochi. Come sceneggiatore penso di avere delle fantasie quando faccio fatica a diminuire la durata del film durante il montaggio e arrivo a pensare 'Ho così tanto materiale, forse è una miniserie'. Quando in realtà no, non lo è, devi solo fare dei tagli alla tua storia. Voglio dire, un film dovrebbe durare preferibilmente due ore. Ho superato quella durata varie volte, ma in realtà quello è l'obiettivo".