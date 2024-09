American Gigolo, Paul Schrader: "Jacob Elordi è il ragazzo che avrei scelto al posto di Richard Gere"

Paul Schrader suggerisce che Jacob Elordi avrebbe potuto addirittura battere Richard Gere per il ruolo da protagonista in American Gigolo se fossero stati contemporanei.

Paul Schrader potrebbe pensare che Glen Powell sia il prossimo Paul Newman, ma il regista di Oh, Canada ha fatto capire che Jacob Elordi potrebbe seguire le orme cinematografiche di Richard Gere.

Schrader ha affidato a Elordi il ruolo della versione più giovane del protagonista di Gere in Oh, Canada, presentato in concorso al Festival di Cannes 2024 e poi al TIFF. Tuttavia, Schrader ora suggerisce che Elordi avrebbe potuto addirittura battere Gere per il ruolo di protagonista in American Gigolo se fossero stati contemporanei.

Elordi avrebbe battuto Richard Gere

"Ho visto la sua performance su Zoom e, se fosse esistito 40 anni fa, lui è il ragazzo che avrei scelto per American gigolo", ha detto Schrader a The Hollywood Reporter a proposito dell'audizione di Elordi per Oh, Canada.

American Gigolò: Richard Gere nel ruolo di Julian Kaye

American Gigolò fu interpretato da Gere e uscì nel 1980. Il film ha poi ricevuto un adattamento televisivo di breve durata con Jon Bernthal come protagonista. Schrader ha aggiunto che, poiché Oh, Canada è stato girato prima dei ruoli di Elordi in Priscilla e Saltburn, l'attore in ascesa era ancora noto soprattutto per Euphoria, motivo per il quale non ha ricevuto di un grosso compenso.

"L'abbiamo ingaggiato per pochi spiccioli per questo motivo", ha detto Schrader. "Non avevo bisogno di un nome. Avevo Richard e questo era sufficiente". Schrader ha anche voluto fare un cast contro le aspettative e far sì che Gere "recitasse da vecchio" per la prima volta sullo schermo.

"Qualunque attore potrebbe fare un figurone. È un ruolo grandioso", ha detto. "Dopo averlo visto fare ad Anthony Hopkins e a Jonathan Pryce e Tommy Lee Jones, mi sono detto che Richard Gere non ha mai interpretato un vecchio e che questo avrebbe aiutato l'interesse e le vendite del film".

Oh, Canada è incentrato su un documentarista morente (Gere) che racconta la sua giovinezza alla telecamera. Il film è un adattamento del romanzo del 2021 "Foregone" dello scrittore Russell Banks. Banks e il regista Schrader hanno già collaborato in Affliction del 1997. Nel cast anche Uma Thurman e Michael Imperioli.

Il film è stato acquistato per la distribuzione nordamericana da Kino Lorber. Schrader ha precedentemente dichiarato a Letterboxd che Robert De Niro era stato inizialmente contattato per recitare in Oh, Canada prima di Gere.