A Paul Schrader il Premio alla Carriera “Laceno d’Oro”

Regista e sceneggiatore di culto, Paul Schrader sta per arrivare in Italia per ritirare il Premio alla Carriera "Laceno d'Oro", che gli verrà consegnato nel corso della 48esima edizione del Laceno d'Oro International Film Festival di Avellino, in programma dal 3 al 10 dicembre al Cinema Partenio.

Master Gardener: Paul Schrader in un'immagine

Paul Schrader sarà oggetto di una retrospettiva durante la quale verranno proiettati alcuni dei suoi lavori più apprezzati. Il cineasta terrà anche una masterclass aperta al pubblico per raccontare la sua idea di cinema e ripercorrere la sua carriera.

La nuova fatica di Paul Schrader, Il maestro giardiniere, con Sigourney Weaver e Joel Edgerton, arriverà nei cinema italiani il 14 dicembre con Movies Inspired.

Il programma del Laceno d'oro

Il Laceno d'Oro International Film Festival, la storica rassegna del cinema del reale di Avellino fondata da Pier Paolo Pasolini nel 1959 insieme con gli intellettuali irpini Camillo Marino e Giacomo D'Onofrio, è organizzata dal Circolo ImmaginAzione di Avellino, presieduto da Antonio Spagnuolo, con la direzione artistica di Maria Vittoria Pellecchia in collaborazione con Aldo Spiniello, Sergio Sozzo e Leonardo Lardieri.

Mission: Impossible 7, Paul Schrader: "Una scemenza così noiosa poteva scriverla un'intelligenza artificiale"

La otto giorni di cinema di Avellino accoglierà proiezioni, incontri con gli autori, concerti, mostre, masterclass e workshop. Al centro del programma tre concorsi internazionali: "Laceno d'Oro 48", riservato ai lungometraggi sia finzione che documentari, "Gli occhi sulla città", dedicato ai cortometraggi sui temi degli spazi urbani, dell'ambiente e del paesaggio, declinati con la massima libertà, e "Spazio Campania", la sezione dedicata alle produzioni realizzate sul territorio campano o da autori campani. I lavori saranno giudicati da giurie tecniche composte da artisti e professionisti del settore cinematografico. Le opere vincitrici si aggiudicheranno un premio di Euro 3000 per i lungometraggi di "Laceno d'Oro 48", di Euro 1500 per i corti de "Gli occhi sulla città", premio speciale di Euro 1000 per il miglior documentario mentre Euro 1000 verranno assegnati al miglior film di "Spazio Campania".