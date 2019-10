Paul Rudd su Leonardo DiCaprio: "Lo convinsi io a fare Titanic"

Paul Rudd avrebbe convinto Leonardo DiCaprio a recitare in Titanic, spingendolo quindi verso un futuro da vera star di Hollywood. A raccontare l'aneddoto è stato lo stesso interprete di Ant-Man durante l'ultima puntata del Graham Norton Show.

Paul Rudd, che da domani sarà su Netflix con la serie Living with Yourself, ai tempi aveva stretto amicizia con il futuro Jack Dawson sul set di Romeo + Giulietta. Proprio durante l'ultimo giorno di riprese, mentre si stavano recando insieme in un pub per festeggiare con tutta la troupe, Leonardo DiCaprio gli raccontò cosa da un po' di giorni lo affliggeva: era stato contattato per un grosso film ma non sapeva se accettare. Quel film era Titanic.

"Stavo andando in un bar con Leo quando mi ha detto: 'Mi è appena stato offerto questo film, ed è una roba grossa'" ha raccontato Paul Rudd. Svelando anche un'incredibile connessione con la tragica storia del transatlantico: "Mio padre era un esperto del Titanic e accompagnava gruppi di visitatori in giro per il mondo parlando del Titanic. Lavorava anche per le università".

Dove risiedevano le titubanze di Leonardo DiCaprio? Nel fatto che recitare nel colossal di una major era incoerente per un attore già piuttosto conosciuto nel panorama indipendente. "Mi ripeteva 'non so cosa farò' e io l'ho ascoltato e gli ho solo detto 'secondo me dovresti farlo'". Paul Rudd immaginava che proprio il 1997 e quel film sarebbero stati il punto di svolta di una carriera stellare? Probabilmente no, e sicuramente non ci avrebbe scommesso neppure DiCaprio, ma come l'Ant-Man del MCU ha ammesso: "Non credo di aver avuto chissà che ruolo in quella decisione, ma a ripensarci la cosa è interessante".