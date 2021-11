Paul Rudd, Jennifer Aniston: "L'uomo più sexy dell'anno? Lo abbiamo sempre saputo"

Per Jennifer Aniston, a quanto pare, Paul Rudd è l'uomo più sexy del mondo da molto più tempo che per la rivista People: la vincitrice di un Golden Globe si è congratulata con il suo amico e collaboratore di lunga data attraverso una storia su Instagram, dopo che Rudd è stato nominato l'uomo più sexy del mondo.

"Questa cosa mi rende così felice. L'abbiamo sempre saputo, ma Paul Rudd è ufficialmente l'uomo più sexy del mondo per People Magazine!" ha scritto la Aniston sulle sue Instagram Stories, condividendo anche un video del servizio fotografico di Paul.

L'attrice ha anche condiviso una sua foto con la star di Ant-Man and the Wasp: Quantumania mentre i due si abbracciano in una scena della loro commedia romantica L'oggetto del mio desiderio. "Non invecchi, il che è strano", ha scritto la star di Friends nella didascalia dell'immagine. "Ma noi ti vogliamo bene lo stesso."

Oltre alla loro commedia del 1998 Paul Rudd e Jennifer Aniston hanno recitato insieme in Nudi e felici nel 2012 e hanno condiviso lo schermo nelle ultime due stagioni di Friends, la celebre sitcom in cui Rudd ha interpretato il marito di Phoebe: Mike Hannigan.