Paul Mescal protagonista di "Un tram che si chiama Desiderio" a New York e Londra

Paul Mescal farà il suo debutto sul palcoscenico americano la prossima primavera. Dopo aver interpretato il protagonista ne Il gladiatore II, Mescal riprenderà il suo ruolo nel revival teatrale di Rebecca Frecknall di Un tram che si chiama Desiderio di Tennessee Williams. Il revival andrà in scena off-Broadway al BAM, o Brooklyn Academy of Music, dal 28 febbraio al 6 aprile.

Prima di arrivare a New York, la produzione sarà di nuovo nel West End di Londra, al Noël Coward Theater, dal 3 al 22 febbraio. La produzione di Frecknall è stata messa in scena per la prima volta all'Almeida Theater di Londra nel 2022, prima di essere trasferita nel West End nel 2023. Il regista è attualmente rappresentato a Broadway dal revival di Cabaret.



Di cosa parla lo spettacolo

L'opera segue Blanche DuBois, un'ex bella del Sud che ha vissuto una serie di disgrazie personali, mentre si trasferisce a New Orleans nell'appartamento affittato dalla sorella minore Stella e dal cognato Stanley. Mescal, che interpreta Stanley Kowalski, il ruolo reso celebre da Marlon Brando nella prima produzione di Broadway del 1947 e nel film del 1951, reciterà accanto ad Anjana Vasan (We Are Lady Parts) e Patsy Ferren (Pygmalion), rispettivamente nei ruoli di Stella Kowalski e Blanche DuBois. Sia Vasan che Ferran hanno recitato con Mescal a Londra. Sia Mescal che Vasan hanno vinto l'Olivier Award per le loro interpretazioni e la produzione ha vinto l'Olivier per il miglior revival.

Il revival è stato un successo a Londra, con un recensore di THR che ha detto: "I giovani talenti spuntano dalle cuciture di quest'ultimo revival londinese di Un tram che si chiama Desiderio. Il risultato è una produzione chiara, vitale e viscerale - a tratti sexy, ma con una sorta di pericolo primordiale che la attraversa_".

Mescal torna alla produzione dopo il suo ruolo di co-protagonista nel prossimo film Il gladiatore 2, al fianco di Denzel Washington. È diventato famoso nella serie Normal People del 2020 e ha avuto ruoli di spicco in Aftersun, La figlia oscura e Estranei.