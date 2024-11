Paul Mescal produttore per la prima volta e protagonista di History of Sound

Oltre a recitare al fianco di Josh O'Connor in History of Sound, Paul Mescal sarà anche produttore del film.

Un rubacuori della TV, un eroe del cinema indipendente, un salvatore di Roma e ora... un produttore. Paul Mescal sarà anche il nuovo protagonista di Hollywood grazie all'epico sequel di Ridley Scott, Il gladiatore 2, ma il giovane attore irlandese sta già muovendo i primi passi dietro la macchina da presa.

Ora Variety riferisce che Mescal, oltre ad esser protagonista accanto a Josh O'Connor di The History of Sound, sarà anche produttore esecutivo, il che segna il suo primo ruolo in veste di produttore.

Cosa sappiamo del film

Il dramma sentimentale LGBTQ annunciato nel 2021 - che ha terminato la produzione all'inizio di quest'anno ed è stato il primo progetto che Mescal ha girato dopo Il Gladiatore 2 - è diretto da Oliver Hermanus ("Living", "Moffie") da una sceneggiatura di Ben Shattuck, adattata dal pluripremiato racconto di Shattuck. Mescal è stato coinvolto come produttore esecutivo fin dall'inizio.

Attualmente in fase di post-produzione, "The History of Sound" segue due giovani uomini - Lionel (Mescal) e David (O'Connor) - all'ombra della Prima Guerra Mondiale, determinati a registrare le vite, le voci e la musica dei loro compatrioti americani. Mentre iniziano a registrare gli eventi, i due si innamorano.

Parlando con Variety, Mescal ha detto che, insieme a Shattuck e Hermanus, sentiva di "conoscere la storia meglio di chiunque altro" e voleva essere "più coinvolto e avere voce in capitolo" in termini di distribuzione. Ha anche detto che, di tutte le sceneggiature che ha letto, "questa è quella che mi ha spezzato di più il cuore".

"Questa è una storia d'amore inaspettata che deve essere raccontata: è un viaggio nella vita dell'America, attraverso il XX secolo e le tradizioni della musica folk americana, il tutto visto attraverso il legame tra due uomini immersi nella storia del suono", ha dichiarato Hermanus al momento dell'annuncio del film. "Questa storia innegabilmente potente risuonerà sicuramente con il pubblico di tutto il mondo".