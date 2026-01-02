Paul Mescal: "Nei prossimi anni mi concederò una pausa dalla recitazione"

L'attore, in questi mesi impegnato nella promozione di Hamnet e The History of Sound, ha parlato dei suoi progetti per il futuro.

I fan di Paul Mescal sembra debbano prepararsi per fare i conti con la sua assenza dagli schermi: l'attore ha infatti rivelato i suoi progetti per il futuro.

La giovane star, dopo un periodo pieno di impegni, sembra abbia intenzione di concedersi una lunga pausa dopo anni trascorsi sul set.

Una pausa dalla recitazione per la star di Normal People

In occasione di un'intervista rilasciata a The Guardian, Paul Mescal ha dichiarato che nei prossimi anni: "Le persone avranno una pausa dal vedermi e io mi prenderò una pausa da loro".

Il protagonista di Hamnet - Nel Nome Del Figlio (di cui potete leggere la nostra recensione) e The History of Sound - Sulle note di un amore ha aggiunto: "Sto facendo tutto questo da cinque-sei anni e mi sento davvero fortunato. Ma sto inoltre imparando che non penso di poter andare avanti facendo così tanto".

Paul Mescal in un'immagine

Paul ha spiegato che alcuni progetti, come il recente film diretto da Oliver Hermanus di cui è protagonista accanto a Josh O'Connor, richiedono più energia e impegno di quanto avesse pensato in precedenza.

Tra i blockbuster in stile Il Gladiatore 2 e The History of Sound, tuttavia, preferisce sempre il cinema indipendente: "Pesavo 90 chili e avevo otte settimane per scendere a 78 chili. Ed è stato davvero difficile. Ho amato il processo di realizzare quel film, ma The History of Sound è qualcosa di più vicino a me".

L'ambizioso progetto sul gruppo britannico

Paul Mescal, al termine della promozione dei due lungometraggi, attualmente ritornerà sugli schermi cinematografici solo nel 2028, in occasione del film sui Beatles diretto da Sam Mendes, in cui avrà la parte di Paul McCartney.

Accanto all'attore ci saranno anche Joseph Quinn, Barry Keoghan, e Harris Dickinson nei ruoli di George Harrison, Ringo Starr e John Lennon.

Il protagonista della serie Normal People in passato ha spiegato la sua preparazione spiegando: "Attualmente sono ossessionato con i Beatles. Si tratta di una parte del mio lavoro, ma è anche il modo in cui funziona il mio cervello. Sono entusiasta nell'ascoltare musica, scrivere musica, assorbire musica, andare agli show, tutte queste cose... Iniziano con un'intensità per il lavoro e poi diventano un po' parte della mia personalità".