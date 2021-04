Paul Greengrass torna alla regia con Night of Camp David

Il regista Paul Greengrass collaborerà nuovamente con Universal per realizzare Night of Camp David, film tratto dal libro di Fletcher Knebel.

Paul Greengrass collaborerà nuovamente con Universal, dopo l'ottima accoglienza riservata a Notizie dal mondo, in occasione di Night of Camp David, un adattamento del romanzo scritto da Fletcher Knebel.

Il regista sarà inoltre coinvolto come produttore in collaborazione con Gregory Goodman, in precedenza nel team di 22 July e Jason Bourne.

La sceneggiatura di Night of Camp David sarà firmata da Jed Mercurio, già nel team della serie Bodyguard.

Tra le pagine del romanzo alla base del nuovo film diretto da Paul Greengrass si racconta la storia del senatore Jim MacVeagh, orgoglioso di essere al servizio della sua nazione e del suo presidente, Mark Hollenbach, la cui reputazione è praticamente immacolata ed è il leader carismatico de suo partito. Quando Hollenbach inizia a fidarsi di MacVeagh, il giovane senatore sa che la sua carriera sta iniziando a decollare, ma il presidente inizia a convocarlo nel mezzo della notte a Camp David. Lì il presidente rimane seduto al buio e parla dei suoi nemici, condividendo folli teorie su tutte le persone che sostiene stiano cospirando contro di lui. Hollenbach sostiene inoltre che non potranno fare nulla per impedirgli di attuare il suo piano per rendere di nuovo l'America una potenzia mondiale. MacVeagh se ne va da quegli incontri convinto che l'uomo che ammirava in passato abbia perso la testa, ma cosa può fare? A chi può raccontare quello che sta accadendo?

Il film News of the World, basato sul romanzo del 2016 di Paulette Jiles e firmato da Luke Davies, è ambientato durante gli anni della Guerra Civile e racconta l'improbabile amicizia tra il Capitano Jefferson Kyle Kidd, personaggio interpretato da Tom Hanks, e una bambina orfana di dieci anni (Helena Zengel) che deve accompagnare dai suoi parenti. I due compiono un lungo viaggio attraverso la natura selvaggia e affrontano delle sfide personali oltre alle forze della natura.