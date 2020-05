Paul Feig regista di The School For Good and Evil per Netflix

Paul Feig si occuperà dell'adattamento del romanzo fantasy The School For Good and Evil, progetto destinato a Netflix.

Sarà Paul Feig il regista dell'adattamento di The School For Good and Evil, il romanzo fantasy che diventerà un film prodotto per Netflix.

Il progetto porterà quindi sugli schermi la storia ideata da Soman Chainani e pubblicata nel 2013, diventando il primo capitolo di una saga composta da sei romanzi.

La saga The School For Good and Evil potrebbe quindi dare vita a più lungometraggi e la sceneggiatura sarà firmata da David Magee e Laura Solon.

Paul Feig si occuperà della regia e sarà coinvolto in veste di produttore.

Tra le pagine del romanzo scritto da Chainani si raccontano le avventure vissute dalle migliori amiche Sophie e Agatha nell'istituto in cui ragazzi e ragazze totalmente normali vengono addestrati per diventare eroi e villain delle fiabe. Sophie spera di diventare una principessa, mentre Agatha sembra più orientata a un futuro da villain. Le due ragazze, tuttavia, si ritrovano alle prese con una situazione ben diversa, mettendo quindi alla prova la loro famiglia.

Soman Chainani ha dichiarato: "Avere uno dei tuoi registi preferiti impegnato ad adattare il tuo romanzo in un film per Netflix è un onore e un sogno. Paul Feig è un filmmaker brillante e un maestro nell'atmosfera, perfetto per le svolte e le sorprese di The School for Good and Evil. Non ho alcun dubbio che realizzerà un vero classico".