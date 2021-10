Paul Bettany star del film Harvest Moon

L'attore Paul Bettany tornerà sul set in occasione delle riprese del film Harvest Moon, prodotto dalla Miramax.

Paul Bettany sarà il protagonista di Harvest Moon, un nuovo film prodotto da Miramax che verrà scritto e diretto Mark Waters.

L'attore è reduce dal successo della serie WandaVision, il progetto della Marvel destinato a Disney+ in cui ha ripreso la parte di Visione.

Il cast di Harvest Moon sarà composto anche da Carmen Ejogo, Cary Elwes e Candice Bergen che affiancheranno sul set Paul Bettany.

L'attore ha dichiarato: "Sono elettrizzato nel collaborare di nuovo con Bill Block e Miramax per realizzare Harvest Moon. Il fatto che il progetto sia stato sviluppato così in fretta è enormemente gratificante e inoltre esilarante. Io e Dana lo abbiamo scritto per mantenerci sani di mente durante il lockdown e ora inizieremo a girare con un incredibile team creativo guidato da Mark Waters. Si tratta tutto di un sogno e sono davvero eccitato".

La sceneggiatura è stata firmata da Dana Brown e Waters e al centro della trama c'è un ragazzino che trova un'opportunità per riavvicinare i suoi genitori, che sono separati, mentre la pandemia fa fermare il mondo. Tra gli interpreti ci saranno anche Riley Looc, Malia Baker, Staz Nair, Rodney Richardson, e Connor Falk.