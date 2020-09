Patrizia De Blanck "si lava poco": Serena Grandi conferma il gossip da Barbara D'Urso

Chissà come reagirà Patrizia De Blanck quando sentirà che qualcuno ha detto a Barbara D'Urso che lei si lava poco: secondo Andrea Ripa di Meana e Serena Grandi, infatti, l'igiene personale non è una delle priorità della concorrente del Grande Fratello Vip 5.

I programmi di Barbara D'Urso stanno dedicando un grande spazio al Grande Fratello Vip 5 e agli inquilini della casa. Ieri nel corso di Domenica Live, mentre si parlava del linguaggio a volte sboccato di Patrizia De Blanck, è intervenuto Andrea Ripa di Meana, il figlio adottivo di Marina Ripa di Meana e di suo marito Carlo. Prendendo la parola, Andrea si è definito un buon amico della De Blanck ma subito dopo ha detto che la contessa non va molto d'accordo con l'acqua corrente. "Ho visto che quest'anno al Grande Fratello Vip hanno messo una grande lavatrice - ha detto - evidentemente qualche autrice che conosce bene la Contessa sa che non si lava - per poi concludere - Un giorno la butteranno dentro per farle fare una centrifuga". .

È inutile dire che la padrona di casa è rimasta sbigottita e non ha mollato la presa "Ma che notizia shock è questa, la contessa non si lava? Cosa dite?". A sostenere la versione di Andrea Ripa di Meana è intervenuta Serena Grandi. L'attrice, che nel 2004 ha condiviso con Patrizia la partecipazione al reality Il Ristornate condotto da Antonella Clerici, ricordando quell'esperienza dice: "Purtroppo lo dice tutta Roma e io ci ho fatto un reality per tre mesi, diciamo che non è particolarmente incline alla doccia e al lavaggio dei capelli tutti i giorni". La parentesi dedicata alla De Blanck è stata chiusa da Cristiano Malgioglio che ha detto "per la doccia, ci penso io: entro nella casa e gliela faccio".

Stasera intanto il reality vivrà una serata drammatica, Fausto Leali rischia la squalifica dopo le frasi razziste contro Enock Barwuah. Sempre stasera sapremo qualcosa sulle condizioni di salute di Tommaso Zorzi costretto ad abbandonare la casa per la febbre alta ed inoltre Alfonso Signorini ci aggiornerà sulla situazione di Paolo Brosio, costretto già per due volte a rimandare l'ingresso nella casa di Cinecittà per motivi di salute.