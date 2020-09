Grande Fratello VIP 5, Tommaso Zorzi lascia di nuovo la casa per la febbre

Tommaso Zorzi ha lasciato di nuovo il Grande Fratello VIP 5 a causa della febbre: l'influencer è dovuto uscire dal loft per un controllo medico dopo che in nottata gli era salita la temperatura a 39°. Zorzi soffre di sinusite dal primo giorno in cui è iniziato il reality.

Tommaso Zorzi ieri sera ha iniziato ad avere di nuovo i sintomi della febbre, quando gli autori del Grande Fratello VIP gli hanno fatto misurare la temperatura l'influencer aveva 39°. La notizia era iniziata a circolare sui social ed è stata confermata stamattina da Federica Panicucci a Mattino Cinque. La conduttrice ha detto che gli autori lo hanno portato all'esterno del loft ed isolato in modo che possa essere controllato dai medici. Tommaso soffre di una sinusite che lo perseguita da quando è entrato nella casa di Cinecittà e non sembra migliorare, nonostante le medicine che gli sono state prescritte ai medici.

L'influencer era uscito dalla casa già una prima volta mercoledì scorso, anche in quel caso Zorzi era stato messo in isolamento e gli era stato fatto un nuovo tampone per scongiurare altri tipi di problema. Parlando con un'autrice Tommaso aveva perso la pazienza e il suo sfogo era stato trasmesso in televisione "E allora ho fatto 127 tamponi, piuttosto dimmi vai a casa. Se mi dici 'guarda, per te il Grande Fratello finisce qua' almeno lo so. Mi avete detto 15 minuti e invece sono ore". Tornato nella casa di Cinecittà aveva raccontato la sua esperienza ai coinquilini: "Comunque l'altro giorno ho subito un trauma. Mi hanno traumatizzato. Chi? Loro, sto parlando di loro, l'altro giorno. Mi hanno portato a sirene spiegate con l'ambulanza perché avevo la febbre".

Un paio di giorni fa Patrizia De Blanck aveva iniziato a prenderlo in giro per la sua ipocondria, dopo averlo allarmato dicendo ironicamente: "Io vedo Tommaso molto pallido". La contessa gli aveva detto con il suo solito fare: "Tu hai rotto le palle con questa tua cosa di essere ipocondriaco, ci vuole qualcuno che ti scuota. Fai schifo, un bel ragazzo come te che passa la vita a fare 'dammi la mano, scotto?'. Pensa che angoscia, ci sarò io a farti tornare normale, sei mezzo matto. Ci penserò io a te, fra un po' schiatti".