Patrizia De Blanck nuda in diretta per errore a Pomeriggio Cinque (video)

Incidente a luci rosse per Patrizia De Blanck, apparsa nuda durante il collegamento di Pomeriggio Cinque con il Grande Fratello Vip 5. La contessa, come ha spiegato un'imbarazzata Barbara D'Urso, probabilmente non sapeva che nella stanza dove ha iniziato lo strip tease involontario erano in funzione le telecamere, la regia ha staccato con un attimo di ritardo rendendo la scena virale su tutti i social.

Patrizia De Blanck ha regalato un piccolo fuori programma che ha imbarazzato Barbara D'Urso, complice involontaria dell'incidente a luci rosse della contessa. Oggi tutte le trasmissioni in diretta di Canale 5 hanno aperto una finestra sulla casa del Grande Fratello Vip 5, mentre 'Carmelita' discuteva con i suoi ospiti della nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini e dei suoi concorrenti la telecamera del reality indugiava sulla contessa.

Sono passati pochi secondi è la De Blanck ci ha 'regalato' il primo topless di questa edizione levandosi il vestito. Le regia ha provato a staccare subito ma era troppo tardi, ormai tutti avevano visto qualcosa di troppo sotto la camicia. Barbara D'Urso ha voluto precisare che le immagini non erano della sua regia: "Immagino il putiferio che starà avvenendo adesso in regia al Grande Fratello. Non era la nostra regia, noi non c'entriamo niente, però devo dire che la contessa a 75 anni aveva un bel seno".

La D'Urso conosce bene le dinamiche del reality che ha condotto in passato per questo ha detto: "adesso staranno spiegando a Patrizia De Blanck che ci sono stanze in cui ci si può spogliare e in altre no".