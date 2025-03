Patrick Wilson ricorda la scena di sesso con Kate Winslet: "Non ho più girato sequenze così dopo il Me Too"

Intervenuto al podcast di The Hollywood Reporter, Patrick Wilson ha parlato della sua esperienza sul set di Little Children, il film del 2006 diretto da Todd Field, nel quale recita al fianco di Kate Winslet.

Nel film è presente una scena di sesso tra i due personaggi in un locale lavanderia e l'attore ha spiegato di essere convinto che oggi una scena del genere sarebbe realizzata in maniera totalmente diversa.

La scena di sesso in Little Children

"Era come dire: va bene, stiamo per iniziare questo film insieme. Dobbiamo buttarci completamente. Questo ha creato una certa parità tra noi. Potevi fare un sacco di battute ma credo che sapessimo bene cosa fare" ha spiegato Wilson.

Patrick Wilson in una scena di La terrazza sul lago

L'attore ha elogiato la collega:"Kate era così rilassata, disponibile e professionale, semplicemente una che si butta. Diceva solo 'facciamolo e basta'".

I cambiamenti nell'era del Me Too

Nell'intervista, Patrick Wilson sottolinea come, a suo dire, oggi le cose andrebbero diversamente:"Mi sento un po' un dinosauro a ripensare a quel tipo di scene d'amore. Diciamo che da allora non ho più girato scene simili dopo il Me Too e l'introduzione dei coordinatori d'intimità".

Kate Winslet aveva spiegato che la scena intima era stata provata con i vestiti addosso e la sola presenza del regista Todd Field nella stanza prima delle riprese.

Kate Winslet in una scena di Little Children

Little Children racconta la storia di un'affascinante casalinga infelice (Kate Winslet) che inizia una relazione extraconiugale. In origine, era prevista anche un'altra scena intima nel film, tra il personaggio di Patrick Wilson e quello della moglie, interpretata da Jennifer Connelly ma è stata tagliata dal montaggio finale.