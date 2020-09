Patrick Swayze: a 11 anni dalla morte dell'attore, il ricordo toccante della moglie

Undici anni fa, nel 2009, ci lasciava un grande attore, Patrick Swayze. Ieri, nel giorno esatto dell'anniversario della sua morte, è stata la moglie Lisa Niemi Swayze a volerlo ricordare su Twitter con un post toccante.

Celebrating a wonderfully strong, sensitive & special man on the 11th anniversary of his passing. So missed. Can't help but feel a dark cloud today (and all last week!) 😥, but grateful for what we had together. 🌈 What a journey! Blessed, even with the tears. pic.twitter.com/zTTLlF8aJ1 — Lisa Niemi Swayze (@LisaNiemiSwayze) September 14, 2020

"In ricordo di un uomo davvero forte, sensibile e speciale nell'undicesimo anniversario dalla sua scomparsa. Ci manchi tantissimo. Non sono riuscita a non provare malinconia oggi (e per tutta la scorsa settimana), ma sono estremamente grata per quello che abbiamo avuto e trascorso insieme. Che viaggio indimenticabile! Sono fortunata, anche con le lacrime" ha scritto Lisa Niemi sul popolare social, ricevendo tutto il supporto dai fan e dai colleghi dell'attore, che a loro volta hanno voluto condividere dei post tributo per celebrarlo.

I can’t believe it’s been 11 years. 😞14 years since we were in Guys and Dolls together. The kindest and most giving man. So blessed to have known him for a while. Sending love to you from London @LisaNiemiSwayze ❤️ — ANNA WOODSIDE (@ANNAFWOODSIDE) September 14, 2020

"Non posso credere che siano già passati 11 anni, 14 da quando abbiamo fatto Gus and Dolls insieme. Il più gentile e generoso degli uomini. Sono stata fortunata a poterlo conoscere. Ti mando tanto affetto da Londra" ha scritto ad esempio l'attrice Anna Woodside.

Wow it’s been 11 years already, how time flies. So sad to see this amazing actor gone so soon so young. I still watch dirty dancing every time it plays, I still can’t believe he’s gone. I’m so so sorry for your loss😒he will live in your heart forever🤗🤗🤗🤗🤗🤗❤️ — Darlene Montz🧚‍♂️🎭💛🖤⚜️ (@dandb200) September 15, 2020

"Wow, sono già 11 anni, il tempo vola davvero. È stato così triste vedere un attore così incredibile lasciarci così giovane. Ancora oggi guardo sempre Dirty Dancing ogni volta che lo trasmettono, e non riesco ancora a credere che non ci sia più. Sono davvero dispiaciuta per la tua perdita, ma lui vivrà per sempre nel tuo cuore " commenta invece una fan.

Patrick Swayze: i migliori film e ruoli a 10 anni dalla morte, da Ghost a Point Break

La star di Ghost e Dirty Dancing aveva 56 anni quando gli è stato diagnosticato un tumore al pancreas, malattia che lo avrebbe accompagnato fino alla sua scomparsa poco meno di due anni più tardi.

La sua è stata una carriera ricca di successi e ruoli indimenticabili, e ancora oggi grandi e piccini guardano ammirati le pellicole di cui è stato protagonista.