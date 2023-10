Patrick Stewart: 'Ian McKellen mi consigliò di rifiutare Star Trek, ma poi si è ricreduto'

All'interno della sua nuova autobiografia, Making It So, Patrick Stewart ha svelato alcuni retroscena della sua carriera, come quando l'amico Ian McKellen gli consigliò di rifiutare l'offerta di partecipare al franchise di Star Trek.

"Quando gli ho detto che avrei firmato il contratto, mi ha quasi impedito fisicamente di farlo", scrive Stewart a proposito del consiglio di McKellen. "'No!' mi ha detto. 'No, non devi farlo. Non devi. Hai troppo impegni a teatro per farlo. Non puoi buttarlo via per fare TV. Non puoi'".

"Ci sono poche persone, in particolare per quanto riguarda la recitazione, di cui accetto i consigli e Ian è uno di questi", continua Stewart. "Ma questa volta ho dovuto dirgli che sentivo che il teatro sarebbe tornato nella mia vita ogni volta che fossi stato pronto, mentre l'offerta del ruolo principale in una serie TV americana poteva anche non arrivare mai più".

Stewart scrive che McKellen "scosse la testa tristemente" quando fu informato che Stewart avrebbe accettato Star Trek "indipendentemente dal suo consiglio, ma McKellen mi ha augurato buona fortuna e mi ha dato un grande abbraccio".

Il ruolo finì per essere uno dei più rappresentativi della carriera di Stewart. Star Trek: The Next Generation è stato un successo durato per sette stagioni e 178 episodi, e il cast ha continuato a recitare in diversi film del franchise.

"Negli anni successivi, siamo diventati cari amici e colleghi anche in X-Men, e Ian ha riconosciuto che aveva torto e io avevo ragione", scrive Stewart. "Più di una volta, in effetti, soprattutto perché mi piace fargli pronunciare quelle parole".