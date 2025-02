Patrick Schwarzenegger: "Ho fatto l'audizione per Superman, ma mi hanno scartato subito"

Patrick Schwarzenegger ha rivelato di aver fatto un'audizione per Superman, il film scritto e diretto da James Gunn, venendo tuttavia scartato.

La parte del protagonista è stata quindi assegnata a David Corenswet, affiancato nel film da Rachel Brosnahan che sarà la giornalista Lois Lane.

Le audizioni per Superman

In una nuova intervista rilasciata al podcast Happy Sad Confused, Patrick Schwarzenegger ha rivelato che non è riuscito ad andare molto avanti nel processo del casting e non ha nemmeno avuto l'occasione di provare il costume di Superman.

La star di The White Lotus ha sottolineato: "Non mi hanno dato alcun feedback. Penso sia stato come 'No, non fa per te'".

Patrick si è concentrato sul lato positivo della situazione spiegando che subito dopo essere stato scartato per la parte di Clark Kent ha ottenuto il ruolo nello show antologico ideato da Mike White.

Schwarzenegger ha successivamente svelato che ha fatto altre audizioni per parti da supereroe. Tra i casting a cui ha partecipato ci sono quelli per Patriota in The Boys, venendo poi richiamato per l'audizione dedicata a Luke Riordan/Golden Boy nello spinoff Gen V che ha poi ottenuto.

L'impegno di Patrick nella serie

Il terzo capitolo della storia raccontata in The White Lotus, dopo le Hawaii e la tappa italiana in Sicilia, è ambientato in Thailandia. La serie è stata infatti girata a Koh Samui, Phuket e Bangkok e al centro della trama c'è un nuovo gruppo di vacanzieri interpretato da un cast stellare composto da Leslie Bibb, Carrie Coon, Walton Goggins, Sarah Catherine Hook, Jason Isaacs, Lalisa Manobal, Michelle Monaghan, Sam Nivola, Lek Patravadi, Parker Posey, Natasha Rothwell, Patrick Schwarzenegger, Tayme Thapthimthong, Aimee Lou Wood.

Tra gli interpreti ci sono poi Nicholas Duvernay, Arnas Fedaravičius, Christian Friedel, Scott Glenn, Dom Hetrakul, Julian Kostov, Charlotte Le Bon, Morgana O'Reilly e Shalini Peiris.