Patrick Dempsey in Ways & Means, la nuova serie tv di Nina Tassler

L'attore diventato celebre per il suo ruolo in Grey's Anatomy tornerà in tv per la CBS con un dramma politico.

Patrick Dempsey torna a recitare in una serie tv grazie a Ways & Means, il nuovo progetto di drama politico ordinato da CBS. Dempsey avrà il ruolo da protagonista e sarà anche produttore esecutivo, mentre al timone dello show c'è Nina Tassler, per undici anni a capo della sezione Entertainment di CBS, fino al 2015, e ora all'opera sul primo pilot approvato dall'azienda che un tempo dirigeva.

Justin Chambers e Patrick Dempsey nei ruoli di Alex Karev e Derek Sheperd nella serie tv Grey's Anatomy, episodio 'Crescere, che fatica...'

Per Dempsey si tratta del primo ruolo ricorrente dai gloriosi giorni di Grey's Anatomy, una grande occasione per rimettersi in pista dopo la partecipazione alla miniserie The Truth About the Harry Quebert Affair e al film Bridget Jones's Baby. Il ruolo in Ways & Means potrebbe rilanciarlo come nuovo politico del momento, dato che lo show gira tutto attorno a giochi di potere e voglia di riforma.

Il protagonista della serie di Tassler sarà un leader del Congresso americano che ha perso la propria fede nelle capacità della politica. Per tornare a sperare in un futuro migliore, il personaggio di Dempsey si alleerà segretamente con una giovane congressista ancora piena di idealismo, che fa però parte del partito a lui avversario! I due lavoreranno fianco a fianco per smantellare il sistema polito ormai marcio che anche lui stesso ha contribuito a creare, il tutto senza mai rivelare la propria strategia cross-partitica.

La serie tv Ways & Means si prospetta quindi ricca di spionaggio politico, intrighi e tradimenti, ma anche di spunti culturali di grande attualità. L'uomo conservatore, ovvero Patrick Dempsey, che cerca il futuro della nazione in una giovane donna, perché più capace di creare un futuro a dimensione umana, parla molto della politica americana, ma anche di quella internazionale. Speriamo che il messaggio non si perda tra le varie love story che sicuramente faranno capolino. Nel frattempo, CBS ha in cantiere anche The Equalizer, The Lincoln Lawyer, Clarice e addirittura un sequel di Il silenzio degli innocenti.