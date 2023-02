Patrick Dempsey possibile protagonista di Thanksgiving, il nuovo film di Eli Roth

Il regista Eli Roth sembra abbia scelto Patrick Dempsey come possibile protagonista del film Thanksgiving, ispirato al finto trailer mostrato in Grindhouse.

Il film sarà prodotto da Spyglass Media e Jeff Rendel ha firrmato la sceneggiatura in vista di un inizio delle riprese previsto per il mese di marzo.

Thanksgiving sembra sia finalmente vicino a entrare nella fase di pre-produzione a distanza di 15 anni dall'uscita nelle sale di Grindhouse. Nel lungometraggio si mostrava il trailer di uno slasher movie in cui c'era un killer che seminava morte e terrore in una città del Massachusetts durante il Giorno del Ringraziamento. In una delle scene si vedeva Eli Roth stesso mentre veniva decapitato.

Eli Roth: Sesso, sangue e spaghetti

Il regista, secondo quanto riporta il sito Deadline, ha intenzione di scegliere volti emergenti e poco conosciuti per i vari personaggi coinvolti nella storia, ma voleva una star come protagonista. Patrick Dempsey sembra sia la sua prima scelta e bisognerà attendere per scoprire se l'ex protagonista di Grey's Anatomy avrà intenzione di mettersi alla prova con una parte diversa da quelle che l'hanno fatto diventare una star in tutto il mondo.